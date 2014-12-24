Пикапу Mitsubishi L200 обновили внешность и ценник

В Москве состоялась презентация обновленного пятого поколения среднеразмерного пикапа Mitsubishi L200. Получив новую внешность и ряд новых функций, он подорожал на 150 тыс. рублей. С марта российские дилеры марки будут предлагать грузовичок по цене от 2 069 000 рублей.

Речь об обновлении пятого поколения японского пикапа, который выпускается с далекого 1978 года. С тех пор он разошелся по всему миру, где известен под разными именами, тиражом более 5 млн экземпляров. В нашей стране L200 продается с 1998 года, за эти годы россияне приобрели свыше 60 тыс. таких грузовичков.

Если бы не техническая начинка автомобиля, которая за некоторым исключением осталась прежней, это обновление можно было бы смело назвать новой генерацией модели. Судите сами: передняя и задняя части изменились радикально, от прежних витиеватых японских причудливых форм не осталось и следа, перед нами скорее «американец». В капотной линии машина подросла на 4 см, за счет чего вверх потянулась и оптика. Х-образный дизайн концепции Dynamic Shield стал более граненым, отчего весь передок сделался брутальнее.

Для любителей бездорожья припасен отдельный блок новостей. Так, дорожный просвет увеличен на 15 мм, до 220 мм (в версии с трансмиссией Super Select и автоматом), а с ним и углы въезда и съезда — 31 и 29 градусов соответственно. Для тех, кто использует грузовичок по назначению, тоже приятный факт — кузов стал глубже на 15 мм.

Рестайлинговый Mitsubishi L200

Когда я говорил о технической начинке, то упомянул об одном исключении. Речь о 6-ступенчатой автоматической коробке передач Aisin, которая пришла на смену более архаичной пятиступке. По логике (это еще предстоит выяснить в ходе длительного теста) расход топлива должен сократиться, а динамика, по заверению моего коллеги Александра Виноградова, который уже познакомился в ходе непродолжительной ездовой презентации с новичком на его родине в Таиланде, уже точно оказалась в выигрыше.

Рестайлинговый Mitsubishi L200

Двигатель у обновленного L200 прежний — дизель 4N15, объемом 2,4 л и мощностью 154 и 181 л.с. «Лишние» четыре «лошадки» у базовой версии вас пускай не пугают: поскольку машина коммерческая, то к ней применяются более вольготные грузовые налоговые ставки.

В салоне тоже нашлось место обновкам. Так, руль получил обогрев, климат-контроль стал двухзонным, а под мобильный телефон сделали специальную полочку.

Интерьер обновленного Mitsubishi L200

Что же просят японцы за свои обновки. Машина ожидаемо подорожала. Теперь он предлагается в базовой версии Invite с 6-ступенчатой механикой, 154-сильным мотором и упрощенной системой полного привода Easy Select 4WD по цене 2 069 000 руб. Хотите обогрев передних сидений, обогреваемые наружные зеркала с хромированными корпусами (хромом будут отделаны и ручки дверей), отделанный кожей рычаг КП и аудиосистему, будьте любезны доплатить за исполнение Invite+ (2 203 000 руб.).

Аппетиты не унимаются? Тогда добро пожаловать в версию Intense. Здесь к вышесказанному добавляются более навороченный полный привод Super Select второго поколения, зеркала будут еще и складываться, в бампере спереди появятся противотуманки, аудиосистемой (теперь с шестью динамиками и функцией HandsFree) можно будет управляться кнопками на рулевом колесе. Если выберете эту версию с механической трансмиссией, выложить придется 2 396 000 руб., а с автоматом, дополнительными подушками безопасности и камерой заднего вида — уже 2 498 000 руб.

Дорестайлинговый Mitsubishi L200

На вершине — топовая комплектация Instyle за 2 702 000 руб. В паре с автоматом работает уже 181-сильная версия дизеля, а фары светодиодные (в более доступных версиях — галогеновые).

Ранее «ММС Рус» объявила о планах по выводу обновленного Mitsubishi L200 на российский рынок и дате старта его продаж

Фото: Артур Саруханов и Mitsubishi



