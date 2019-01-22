Mitsubishi назвала дату продаж нового L200 в России

Компания поделилась своими планами по развитию на текущий год.

Главным событием для Mitsubishi Motors в 2019 году станет запуск продаж нового пикапа L200, который был официально представлен в ноябре прошлого года на автосалоне в Таиланде под именем Triton. Продажи пикапа планируется начать в марте.

В Mitsubishi утверждают, что при обновлении L200 было внесено более 2400 изменений, так что это не рестайлинг, а полностью новое поколение. Машина получила переднюю часть в фирменном дизайнерском направлении Dynamic Shield и стилистически пересекается с кроссовером Eclipse Cross и минивэном Xpander.

Пикап получил увеличенные задние амортизаторы и обновленную систему Super Select, которая распределяет момент в пропорции 40:60 в пользу задних колес. Сзади изменений совсем немного: форма фонарей теперь другая, а их графика стала более вычурной. Базовые версии по-прежнему оснащаются 6-ступенчатой механикой, а двухпедальные версии получили новый автомат. Также L200 оснастили системой помощи при спуске с горы и внедорожным алгоритмом работы управляющей электроники.

Старый 136-сильный турбодизель ушел в историю. Правда, российского рынка эта новость не касается: у нас и на дореформенную версию устанавливается силовой агрегат мощностью 181 л.с.

Интерьер практически не претерпел изменений: дверные карты получили более мягкую и толстую обшивку, появилась белая прострочка.

Российские цены и комплектации Mitsubishi L200 будут объявлены ближе к старту продаж. «За рулем» уже протестировал новинку: все подробности в январском номере журнала и в ближайшее время на нашем сайте.

Кроме того, в этом году на российский рынок выйдет 7-местная версия кроссовера Outlander. В компании заявили, что в 2019 году планируют продать в России более 50 тыс. новых автомобилей (+10% к 2018 году), что позволит Mitsubishi занять 2,5% нашего рынка.

Со всеми подробностями о новом Mitsubishi L200 можно познакомиться в этом материале «За рулем».

В прошлом году Mitsubishi начала ребрендинг своих дилерских центров в России.

Фото: Mitsubishi