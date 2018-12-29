Свежий выпуск «За рулем»: все автоновинки-2019, Гранта против конкурентов, 1500 рублей за пешехода

С Новым годом, друзья! Первый в 2019 году выпуск журнала «За рулем» вышел в свет. Редакция подготовила для своих читателей полный автокалендарь новинок на весь год; сравнила «налоговую» мощность с реальной; протестировала самые доступные седаны с автоматом и популярные кроссоверы, 11 размораживателей льда и зимние дворники; выбрала беспроблемный б/у кроссовер за 600 000 рублей; разобрала по винтику Алмеру, пробежавшую уже 120 тысяч...

«За рулем» №1/2019 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • Автокалендарь‑2019: все новинки года!
  • Новые камеры фотовидеофиксации: штраф 1500 рублей за непропуск пешехода
  • Парковаться в своем дворе? Запрещено!
  • Автосалон в Гуанчжоу — от новой Короллы до неведомых зверушек
  • Новая Mazda 3: первая встреча

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Новый Mercedes-Benz GLE и его уникальная подвеска
  • Новый Nissan X‑Trail: первые километры по России
  • Range Rover Evoque второго поколения: зачем ему платформа за миллиард?
  • Обновленный пикап Mitsubishi L200: светодиоды и 6-ступенчатый автомат
  • Нишевый Mercedes-Benz B‑класса и его строптивый робот

ЗР АКТИВ

  • Покупаем полис каско и ищем способы сэкономить
  • Чему не учат в автошколах. И почему

ЗР ТЕСТ

  • Хорошо за дешево. Лада Гранта, Renault Logan или Datsun on-DO?
  • «Налоговая» мощность и реальная: кто нас обманывает?
  • Новый Subaru Forester против обновленных кроссоверов Kia Sportage и Hyundai Tucson

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Рейтинг ЗР. Выбираем хорошую металлическую канистру
  • Кто на новенького? Гибрид навигатора и видеорегистратора. Двухканальный регистратор с двумя камерами Full HD. Прибор-антисон
  • Большая экспертиза: 11 размораживателей льда
  • Специальные щетки стеклоочистителя для зимы
  • Голос ЗР: верните метанольные омывайки!
  • Где найти хорошего диагноста?
  • Рейд ЗР: зимой нам продают летнюю солярку
  • Кроссовер с пробегом за 600 000 рублей: что предпочесть?
  • Российская сенсация: «четырехмерный» радар для автопилота
  • Как это устроено: электромеханический стояночный тормоз

ЗР РЕСУРС

  • Вторые руки: Ford Fiesta
  • Выбираем б/у: Nissan Qashqai
  • Выбираем б/у: Skoda Rapid
  • Парк ЗР: Лада Веста SW
  • Парк ЗР: Nissan Almera после 120 000 км

ЗР ОРИГИНАЛ

  • Обратно в семидесятые: ВАЗ‑2102 Жигули
  • Из чего сделан ЗИС‑101?
  • Израиль: как водят и на чем ездят в Земле обетованной

А также:

  • Беспилотные БелАЗы — карьерник и погрузчик
  • Mercedes-Benz Х‑класса на российских дорогах

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД Михаил Черников и эксперты ЗР.

Хотите выиграть призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь своими идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков.

Чтобы оформить подписку на журнал «За рулем» по каталогу «Почты России» по выгодной цене, пройдите по этой ссылке.

Скачать мобильную версию журнала можно по ссылкам: для владельцев айфонов и айпадов — здесь, планшетов и смартфонов на платформе Андроид — здесь. Пройдя по этой ссылке, вы сможете оформить цифровую подписку или приобрести свежий номер в нашем интернет-магазине.

Читайте «За рулем»! Будьте первыми!

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые