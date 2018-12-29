Свежий выпуск «За рулем»: все автоновинки-2019, Гранта против конкурентов, 1500 рублей за пешехода

«За рулем» №1/2019 — это:
ЗР МОМЕНТ
- Автокалендарь‑2019: все новинки года!
- Новые камеры фотовидеофиксации: штраф 1500 рублей за непропуск пешехода
- Парковаться в своем дворе? Запрещено!
- Автосалон в Гуанчжоу — от новой Короллы до неведомых зверушек
- Новая Mazda 3: первая встреча
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Новый Mercedes-Benz GLE и его уникальная подвеска
- Новый Nissan X‑Trail: первые километры по России
- Range Rover Evoque второго поколения: зачем ему платформа за миллиард?
- Обновленный пикап Mitsubishi L200: светодиоды и 6-ступенчатый автомат
- Нишевый Mercedes-Benz B‑класса и его строптивый робот
ЗР АКТИВ
- Покупаем полис каско и ищем способы сэкономить
- Чему не учат в автошколах. И почему
ЗР ТЕСТ
- Хорошо за дешево. Лада Гранта, Renault Logan или Datsun on-DO?
- «Налоговая» мощность и реальная: кто нас обманывает?
- Новый Subaru Forester против обновленных кроссоверов Kia Sportage и Hyundai Tucson
ЗР ЭКСПЕРТ
- Рейтинг ЗР. Выбираем хорошую металлическую канистру
- Кто на новенького? Гибрид навигатора и видеорегистратора. Двухканальный регистратор с двумя камерами Full HD. Прибор-антисон
- Большая экспертиза: 11 размораживателей льда
- Специальные щетки стеклоочистителя для зимы
- Голос ЗР: верните метанольные омывайки!
- Где найти хорошего диагноста?
- Рейд ЗР: зимой нам продают летнюю солярку
- Кроссовер с пробегом за 600 000 рублей: что предпочесть?
- Российская сенсация: «четырехмерный» радар для автопилота
- Как это устроено: электромеханический стояночный тормоз
ЗР РЕСУРС
- Вторые руки: Ford Fiesta
- Выбираем б/у: Nissan Qashqai
- Выбираем б/у: Skoda Rapid
- Парк ЗР: Лада Веста SW
- Парк ЗР: Nissan Almera после 120 000 км
ЗР ОРИГИНАЛ
- Обратно в семидесятые: ВАЗ‑2102 Жигули
- Из чего сделан ЗИС‑101?
- Израиль: как водят и на чем ездят в Земле обетованной
А также:
- Беспилотные БелАЗы — карьерник и погрузчик
- Mercedes-Benz Х‑класса на российских дорогах
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД Михаил Черников и эксперты ЗР.
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