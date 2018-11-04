Пикап УАЗ получил новые опции

Теперь в базовой и промежуточных комплектациях можно заказать оборудование, которое было доступно лишь в дорогих версиях.

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Пересмотр опционального оборудования произошел следом за аналогичным изменением комплектаций внедорожника Патриот. Базовая версия УАЗа Пикап («Классик», от 814 тыс. руб.) теперь может оснащаться кондиционером (60 900 руб.), который ранее был доступен начиная с комплектации «Оптимум».

Также на «Классик» можно заказать аудиосистему с mp3 и 4 динамиками (8900 руб.). В списке дополнительного оборудования для базовой версии появились и два пакета опций: «Комфорт» (кондиционер и обогрев передних сидений, 69 900 руб.) и «Мультимедиа» (аудиосистема с 6 динамиками и навигацией, 32 900 руб.).

В версии «Оптимум» (от 982 тыс. руб. ) появилась возможность заказать аудиосистему с 4 динамиками (8900 руб.), однозонный климат-контроль (16 000 руб.) и передний парктроник (7500 руб.). Такими же опциями обзавелась и комплектация «Престиж» (от 1 094 000 руб.). Ранее климат-контроль и передний парктроник были доступны исключительно топовой версии «Максимум» (от 1 165 000 руб.).

Также на все без исключения версии можно заказать 16-дюймовые легкосплавные колеса особого дизайна. Прежде такие диски устанавливались только на спецсерию «Футбол» внедорожника Патриот. Для комплектаций «Классик» и «Оптимум» они обойдутся в 22 900, для более дорогих — в 4900 руб.

УАЗ Пикап, так же как и Патриот, прошлой осенью получил 150-сильный двигатель ZMZ Pro, модернизированные коробку передач и рулевое управление, измененную конструкцию передней подвески и улучшенную шумоизоляцию.

В январе этого года УАЗ увеличил цены на Патриот, Пикап и Хантер.

В этом году УАЗ Патриот, а следом и Пикап могут получить 6-ступенчатую механическую коробку передач.

Фото: УАЗ