УАЗ Патриот получил новые опции

Завод пересмотрел список дополнительного оборудования для некоторых комплектаций.

Список опционального оборудования, которое можно было заказать с завода при покупке Патриота, состоял из пары-тройки строчек. Фактически УАЗ Патриот продавался в четырех фиксированных комплектациях: «Классик», «Оптимум», «Престиж», «Максимум». После того как общие продажи УАЗ в прошлом году упали на процент до 41 252 автомобилей, в Ульяновске решили пересмотреть подход к комплектациям флагманского внедорожника, предложив покупателям первых двух комплектаций платные опции, ранее доступные в составе только дорогих версий. Новые опции можно будет заказать начиная с февраля, потому цен на них пока нет.

Для базовой версии «Классик» можно доказать дополнительный отопитель салона, который ранее вообще в списке опций отсутствовал, а также мультимедийную систему с навигацией (входит в пакет Мультимедия, который на начало января стоил 32 тыс. руб.).

Для комплектации «Оптимум», которая сегодня оснащается кондиционером, будет доступен пакет «Климат» (на начало января он стоил 16 500 руб. для версии «Престиж»), который включает в себя однозонный климат-контроль и атермальные стекла.

Для комплектации «Престиж» с февраля станет доступен пакет «Безопасная парковка», включающий в себя передние и задние парктроники, а также камеру заднего вида. Сегодня это оборудование входит в исключительно в топовую комплектацию «Максимум».

В январе УАЗ поднял цены на четыре модели, включая Патриот.

До лета в продаже должен появиться УАЗ Patriot с автоматической коробкой передач от бельгийской компании Punch.

Фото: УАЗ