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Эксперты назвали самые популярные города России для летнего отдыха

Москва и Сочи стали самыми популярными направлениями для летнего туризма

Лето – время отпусков и путешествий. Где же провели свои каникулы россияне в 2023 году? Специалисты сервиса бронирования авиабилетов «Авиасейлс» провели анализ данных и составили рейтинг самых популярных летних направлений среди самостоятельных туристов.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Оказалось, что 75% россиян предпочли отдохнуть на родине. Внутренний туризм снова подтвердил свою актуальность, предоставляя доступные и разнообразные варианты отдыха.

Столица России оказалась на первом месте по популярности, собрав 20% всех бронирований. Туристы в среднем проводили в Москве 4 дня, а средняя стоимость билета в оба конца составила 16,3 тысячи рублей.

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На втором месте расположился Сочи, привлекающий 17% туристов. Средняя продолжительность отдыха в этом курортном городе составила чуть больше недели. За перелет в оба конца россияне платили около 27,6 тысяч рублей.

Санкт-Петербург замкнул тройку лидеров, собрав 15% всех бронирований. Туристы в среднем проводили в Северной столице пять дней, а средняя стоимость билета в оба конца – 18 тысяч рублей.

В пятерку самых популярных внутренних направлений вошли также Калининград и Махачкала, предлагающие уникальные возможности для отдыха, от балтийского побережья до Кавказских гор.

Среди зарубежных направлений лидером стал Ереван, привлекающий 10% туристов. Средняя стоимость билета в оба конца – 29,8 тысяч рублей.

Вслед за Ереваном в списке самых востребованных зарубежных направлений расположились Стамбул, Анталья, Ташкент и Минск.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: РИА Новости

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 123
01.09.2024
Фото:Unsplash
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