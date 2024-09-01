Эксперты назвали самые популярные города России для летнего отдыха

Москва и Сочи стали самыми популярными направлениями для летнего туризма

Лето – время отпусков и путешествий. Где же провели свои каникулы россияне в 2023 году? Специалисты сервиса бронирования авиабилетов «Авиасейлс» провели анализ данных и составили рейтинг самых популярных летних направлений среди самостоятельных туристов.

Оказалось, что 75% россиян предпочли отдохнуть на родине. Внутренний туризм снова подтвердил свою актуальность, предоставляя доступные и разнообразные варианты отдыха.

Столица России оказалась на первом месте по популярности, собрав 20% всех бронирований. Туристы в среднем проводили в Москве 4 дня, а средняя стоимость билета в оба конца составила 16,3 тысячи рублей.

На втором месте расположился Сочи, привлекающий 17% туристов. Средняя продолжительность отдыха в этом курортном городе составила чуть больше недели. За перелет в оба конца россияне платили около 27,6 тысяч рублей.

Санкт-Петербург замкнул тройку лидеров, собрав 15% всех бронирований. Туристы в среднем проводили в Северной столице пять дней, а средняя стоимость билета в оба конца – 18 тысяч рублей.

В пятерку самых популярных внутренних направлений вошли также Калининград и Махачкала, предлагающие уникальные возможности для отдыха, от балтийского побережья до Кавказских гор.

Среди зарубежных направлений лидером стал Ереван, привлекающий 10% туристов. Средняя стоимость билета в оба конца – 29,8 тысяч рублей.

Вслед за Ереваном в списке самых востребованных зарубежных направлений расположились Стамбул, Анталья, Ташкент и Минск.

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Источник: РИА Новости