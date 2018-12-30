УАЗ поднял цены на внедорожники

Из-за увеличения ставки НДС стоимость трех моделей внедорожников Ульяновского автозавода выросла.

Ульяновский автозавод продает в России три модели, которые сегодня стали дороже на сумму от 12 000 до 20 000 рублей. Следует отметить, что данное подорожание сложно назвать значительным и оно составляет менее 2% (на столько увеличился НДС), но это уже не первый пересмотр цен на УАЗы за последний месяц. В декабре «уазики» стали дороже в среднем на сумму от 15 000 до 18 000 рублей.

УАЗ Hunter вырос в цене только в начальных комплектациях из четырех существующих, пишет агентство «Автостат». Прибавка составила от 12 000 до 13 000 рублей. Топовые версии автомобиля не подорожали. Теперь купить внедорожник можно, заплатив от 687 000 до 759 900 рублей.

Более современный и комфортный УАЗ Patriot стал дороже на сумму от 13 000 до 19 000 рублей, причем изменилась стоимость абсолютно всех комплектаций. В прайс-листе на сайте компании указано, что цена машины теперь составляет от 777 000 до 1 083 000 рублей.

Больше всех подорожал УАЗ Pickup. На сегодняшний день он обойдется дороже на 14 000 — 20 000 рублей. Как и в случае с Патриотом, подорожание коснулось всех версий Пикапа, который теперь предлагается по цене от 793 000 до 1 165 000 рублей.

Фото: УАЗ