Денег нет, а машину хочется: новый рекорд по автокредитам!

В апреле 2019 года россияне получили 90,9 тыс. автокредитов, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) — за всю историю наблюдений, начиная с 2014 года, это самый высокий показатель, а по сравнению с апрелем 2018 года это больше на 8,1% (в апреле 2018 года — 84,0 тыс. ед.).
Среди регионов в пятерку лидеров по количеству выданных автомобильных ссуд вошли Москва — 7,6 тыс. ед., Санкт-Петербург — 5,7 тыс., Московская область — 5,4 тыс. ед., а также Татарстан — 4,7 тыс. ед., и Башкортостан — 4,1 тыс. ед.
Количество автокредитов особенно сильно выросло в сибирских регионах — Кемеровской области (+72,5%), Красноярском крае (+40,8%), Новосибирской области (+24,3%), а также в Кировской (+23,1%) и Калужской (+22,9%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге «прибавка» составила 6,2% и 9,5% соответственно.
Снизился спрос на автозаймы в Татарстане — на 5,3%, Ставропольском крае — на 3,8%, Нижегородской — минус 3,6%, Воронежской — минус 3,6%, и Тюменской областях (без ХМАО и ЯНАО) — минус 3,3%.
Специалисты напоминают, что росту автокредитования способствовало возобновление с 1 марта госпрограмм льготного автокредитования. В целом доля кредитных автомобилей в общем объеме продаж достигла 60%.
- Однако рынок это не сильно спасает, так, в апреле легковых и легких коммерческих машин купили меньше на 2,7%, в марте — на 1,8%.
- В январе — апреле 2019 года продажи новых легковых автомобилей упали уже в 16 из 30 регионов.
Динамика выдачи автокредитов в регионах РФ в апреле 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования), в ед.
|
|
По регионам
|
апрель 2018
|
апрель 2019
|
Динамика, %
|
1
|
Москва
|
7149
|
7595
|
6,2
|
2
|
Санкт-Петербург
|
5185
|
5679
|
9,5
|
3
|
Московская область
|
4970
|
5426
|
9,2
|
4
|
Республика Татарстан
|
4934
|
4674
|
—5,3
|
5
|
Республика Башкортостан
|
4089
|
4109
|
0,5
|
6
|
Свердловская область
|
3120
|
3016
|
—3,3
|
7
|
Челябинская область
|
2645
|
2989
|
13,0
|
8
|
Самарская область
|
3016
|
2932
|
—2,8
|
9
|
Краснодарский край
|
2564
|
2826
|
10,2
|
10
|
Пермский край
|
2432
|
2530
|
4,0
|
11
|
Нижегородская область
|
2531
|
2439
|
—3,6
|
12
|
Ростовская область
|
2267
|
2373
|
4,7
|
13
|
Кемеровская область
|
1317
|
2272
|
72,5
|
14
|
Удмуртская Республика
|
1577
|
1697
|
7,6
|
15
|
Волгоградская область
|
1405
|
1679
|
19,5
|
16
|
Воронежская область
|
1661
|
1601
|
—3,6
|
17
|
Ленинградская область
|
1346
|
1543
|
14,6
|
18
|
Саратовская область
|
1333
|
1500
|
12,5
|
19
|
Оренбургская область
|
1332
|
1489
|
11,8
|
20
|
Ханты-Мансийский АО — Югра
|
1369
|
1432
|
4,6
|
21
|
Ставропольский край
|
1461
|
1406
|
—3,8
|
22
|
Красноярский край
|
914
|
1287
|
40,8
|
23
|
Тульская область
|
995
|
1211
|
21,7
|
24
|
Новосибирская область
|
886
|
1101
|
24,3
|
25
|
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)
|
1015
|
981
|
—3,3
|
26
|
Чувашская Республика
|
823
|
943
|
14,6
|
27
|
Кировская область
|
748
|
921
|
23,1
|
28
|
Ульяновская область
|
914
|
898
|
—1,8
|
29
|
Рязанская область
|
732
|
877
|
19,8
|
30
|
Калужская область
|
668
|
821
|
22,9
Фото: Сергей Коньков/ТАСС
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