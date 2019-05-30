Денег нет, а машину хочется: новый рекорд по автокредитам!

В апреле банки выдали рекордное количество автозаймов. Больше не было за всю историю наблюдений.

В апреле 2019 года россияне получили 90,9 тыс. автокредитов, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) — за всю историю наблюдений, начиная с 2014 года, это самый высокий показатель, а по сравнению с апрелем 2018 года это больше на 8,1% (в апреле 2018 года — 84,0 тыс. ед.).

Среди регионов в пятерку лидеров по количеству выданных автомобильных ссуд вошли Москва — 7,6 тыс. ед., Санкт-Петербург — 5,7 тыс., Московская область — 5,4 тыс. ед., а также Татарстан — 4,7 тыс. ед., и Башкортостан — 4,1 тыс. ед.

Количество автокредитов особенно сильно выросло в сибирских регионах — Кемеровской области (+72,5%), Красноярском крае (+40,8%), Новосибирской области (+24,3%), а также в Кировской (+23,1%) и Калужской (+22,9%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге «прибавка» составила 6,2% и 9,5% соответственно.

Снизился спрос на автозаймы в Татарстане — на 5,3%, Ставропольском крае — на 3,8%, Нижегородской — минус 3,6%, Воронежской — минус 3,6%, и Тюменской областях (без ХМАО и ЯНАО) — минус 3,3%.

Специалисты напоминают, что росту автокредитования способствовало возобновление с 1 марта госпрограмм льготного автокредитования. В целом доля кредитных автомобилей в общем объеме продаж достигла 60%.

  • Однако рынок это не сильно спасает, так, в апреле легковых и легких коммерческих машин купили меньше на 2,7%, в марте — на 1,8%.
  • В январе — апреле 2019 года продажи новых легковых автомобилей упали уже в 16 из 30 регионов.

Динамика выдачи автокредитов в регионах РФ в апреле 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования), в ед.

По регионам

апрель 2018

апрель 2019

Динамика, %

1

Москва

7149

7595

6,2

2

Санкт-Петербург

5185

5679

9,5

3

Московская область

4970

5426

9,2

4

Республика Татарстан

4934

4674

—5,3

5

Республика Башкортостан

4089

4109

0,5

6

Свердловская область

3120

3016

—3,3

7

Челябинская область

2645

2989

13,0

8

Самарская область

3016

2932

—2,8

9

Краснодарский край

2564

2826

10,2

10

Пермский край

2432

2530

4,0

11

Нижегородская область

2531

2439

—3,6

12

Ростовская область

2267

2373

4,7

13

Кемеровская область

1317

2272

72,5

14

Удмуртская Республика

1577

1697

7,6

15

Волгоградская область

1405

1679

19,5

16

Воронежская область

1661

1601

—3,6

17

Ленинградская область

1346

1543

14,6

18

Саратовская область

1333

1500

12,5

19

Оренбургская область

1332

1489

11,8

20

Ханты-Мансийский АО — Югра

1369

1432

4,6

21

Ставропольский край

1461

1406

—3,8

22

Красноярский край

914

1287

40,8

23

Тульская область

995

1211

21,7

24

Новосибирская область

886

1101

24,3

25

Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)

1015

981

—3,3

26

Чувашская Республика

823

943

14,6

27

Кировская область

748

921

23,1

28

Ульяновская область

914

898

—1,8

29

Рязанская область

732

877

19,8

30

Калужская область

668

821

22,9

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

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