Денег нет, а машину хочется: новый рекорд по автокредитам!

В апреле банки выдали рекордное количество автозаймов. Больше не было за всю историю наблюдений.

В апреле 2019 года россияне получили 90,9 тыс. автокредитов, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) — за всю историю наблюдений, начиная с 2014 года, это самый высокий показатель, а по сравнению с апрелем 2018 года это больше на 8,1% (в апреле 2018 года — 84,0 тыс. ед.).

Среди регионов в пятерку лидеров по количеству выданных автомобильных ссуд вошли Москва — 7,6 тыс. ед., Санкт-Петербург — 5,7 тыс., Московская область — 5,4 тыс. ед., а также Татарстан — 4,7 тыс. ед., и Башкортостан — 4,1 тыс. ед.

Количество автокредитов особенно сильно выросло в сибирских регионах — Кемеровской области (+72,5%), Красноярском крае (+40,8%), Новосибирской области (+24,3%), а также в Кировской (+23,1%) и Калужской (+22,9%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге «прибавка» составила 6,2% и 9,5% соответственно.

Снизился спрос на автозаймы в Татарстане — на 5,3%, Ставропольском крае — на 3,8%, Нижегородской — минус 3,6%, Воронежской — минус 3,6%, и Тюменской областях (без ХМАО и ЯНАО) — минус 3,3%.

Специалисты напоминают, что росту автокредитования способствовало возобновление с 1 марта госпрограмм льготного автокредитования. В целом доля кредитных автомобилей в общем объеме продаж достигла 60%.

Однако рынок это не сильно спасает, так, в апреле легковых и легких коммерческих машин купили меньше на 2,7%, в марте — на 1,8%.

В январе — апреле 2019 года продажи новых легковых автомобилей упали уже в 16 из 30 регионов.

Динамика выдачи автокредитов в регионах РФ в апреле 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования), в ед.

По регионам апрель 2018 апрель 2019 Динамика, % 1 Москва 7149 7595 6,2 2 Санкт-Петербург 5185 5679 9,5 3 Московская область 4970 5426 9,2 4 Республика Татарстан 4934 4674 —5,3 5 Республика Башкортостан 4089 4109 0,5 6 Свердловская область 3120 3016 —3,3 7 Челябинская область 2645 2989 13,0 8 Самарская область 3016 2932 —2,8 9 Краснодарский край 2564 2826 10,2 10 Пермский край 2432 2530 4,0 11 Нижегородская область 2531 2439 —3,6 12 Ростовская область 2267 2373 4,7 13 Кемеровская область 1317 2272 72,5 14 Удмуртская Республика 1577 1697 7,6 15 Волгоградская область 1405 1679 19,5 16 Воронежская область 1661 1601 —3,6 17 Ленинградская область 1346 1543 14,6 18 Саратовская область 1333 1500 12,5 19 Оренбургская область 1332 1489 11,8 20 Ханты-Мансийский АО — Югра 1369 1432 4,6 21 Ставропольский край 1461 1406 —3,8 22 Красноярский край 914 1287 40,8 23 Тульская область 995 1211 21,7 24 Новосибирская область 886 1101 24,3 25 Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) 1015 981 —3,3 26 Чувашская Республика 823 943 14,6 27 Кировская область 748 921 23,1 28 Ульяновская область 914 898 —1,8 29 Рязанская область 732 877 19,8 30 Калужская область 668 821 22,9

Фото: Сергей Коньков/ТАСС