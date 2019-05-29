Замедленное падение: мы покупаем все меньше автомобилей

В январе — апреле 2019 года снижение объема рынка продемонстрировали уже 16 из 30 регионов.

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За первые четыре месяца 2019 года в России было продано 475 тыс. новых легковых автомобилей (не путать со статистикой АЕБ, где учитываются также и легкие коммерческие автомобили). Это почти столько же, сколько за аналогичный период прошлого года (474,9 тыс. шт.), сообщает «Автостат».

По-прежнему больше всего автомобилей приходится на столицу — 67,1 тыс. штук, но и здесь рынок снизился на 7%. Серьезное падение продаж продемонстрировали также Нижегородская область — минус 8,4% (10,7 тыс. штук), Удмуртия (-7%), Татарстан — минус 5,4% (20,8 тыс. штук) и Башкортостан — минус 5,3% (16,6 тыс. штук).

Есть регионы, где наблюдается и существенный рост рынка, но в большинстве случаев там продажи не достигают и 10 тыс. штук. Это Красноярский край — плюс 23,5% (6,2 тыс. штук), Кемеровская область — плюс 18,5% (7 тыс. штук) и Новосибирская область — плюс 12,8% (5,5 тыс. штук). Выбивается из этого списка Московская область, где рынок легковых машин за четыре месяца вырос на 11,5% до 43,5 тыс. штук.

В тройку регионов-лидеров, кроме Москвы, и Подмосковья вошел также Санкт-Петербург с результатом 32,5 тыс. машин (минус 3,2%). Эти регионы «захватили» 30%-ную долю всего российского рынка новых легковых автомобилей.

ТОП-30 РЕГИОНОВ РФ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ЯНВАРЕ — АПРЕЛЕ 2019 ГОДА

№ Регион 4 мес. 2019 г., тыс. шт. 4 мес. 2018 г., тыс. шт. Изм., % Доля, % 1 Москва 67,1 72,2 —7,0 14,1 2 Московская область 43,5 39,0 11,5 9,2 3 Санкт-Петербург 32,5 33,5 —3,2 6,8 4 Республика Татарстан 20,8 21,9 —5,4 4,4 5 Краснодарский край 18,3 17,8 3,0 3,9 6 Республика Башкортостан 16,6 17,5 —5,3 3,5 7 Самарская область 15,4 15,7 —2,0 3,2 8 Свердловская область 14,7 14,9 —1,4 3,1 9 Челябинская область 12,2 12,5 —2,7 2,6 10 Ростовская область 12,0 12,3 —2,7 2,5 11 Нижегородская область 10,7 11,7 —8,4 2,3 12 Пермский край 9,9 9,9 0,1 2,1 13 Ханты-Мансийский АО 8,5 8,4 0,5 1,8 14 Ставропольский край 8,4 8,8 —4,7 1,8 15 Воронежская область 8,1 7,7 5,1 1,7 16 Волгоградская область 7,7 7,0 9,9 1,6 17 Кемеровская область 7,0 5,9 18,5 1,5 18 Саратовская область 6,6 6,7 —1,9 1,4 19 Оренбургская область 6,2 6,3 —1,8 1,3 20 Удмуртская Республика 6,2 6,7 —7,0 1,3 21 Красноярский край 6,2 5,0 23,5 1,3 22 Ленинградская область 5,7 5,5 4,6 1,2 23 Новосибирская область 5,5 4,8 12,8 1,1 24 Тюменская область 5,4 5,2 3,2 1,1 25 Белгородская область 5,1 4,9 4,2 1,1 26 Тульская область 4,8 4,9 —1,7 1,0 27 Рязанская область 4,1 4,1 —0,3 0,9 28 Вологодская область 4,0 3,8 4,8 0,8 29 Липецкая область 3,9 3,7 4,4 0,8 30 Ульяновская область 3,9 4,0 —1,9 0,8

Всего по России 475,0 474,9 0,0 100,0

Тройку самых популярных моделей по итогам четырех месяцев составили Lada Granta, Lada Vesta и Kia Rio.

Спрос на пикапы в России продемонстрировал самое резкое падение. Наиболее востребованным остается УАЗ Пикап.



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