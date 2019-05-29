Замедленное падение: мы покупаем все меньше автомобилей

За первые четыре месяца 2019 года в России было продано 475 тыс. новых легковых автомобилей (не путать со статистикой АЕБ, где учитываются также и легкие коммерческие автомобили). Это почти столько же, сколько за аналогичный период прошлого года (474,9 тыс. шт.), сообщает «Автостат».
По-прежнему больше всего автомобилей приходится на столицу — 67,1 тыс. штук, но и здесь рынок снизился на 7%. Серьезное падение продаж продемонстрировали также Нижегородская область — минус 8,4% (10,7 тыс. штук), Удмуртия (-7%), Татарстан — минус 5,4% (20,8 тыс. штук) и Башкортостан — минус 5,3% (16,6 тыс. штук).
Есть регионы, где наблюдается и существенный рост рынка, но в большинстве случаев там продажи не достигают и 10 тыс. штук. Это Красноярский край — плюс 23,5% (6,2 тыс. штук), Кемеровская область — плюс 18,5% (7 тыс. штук) и Новосибирская область — плюс 12,8% (5,5 тыс. штук). Выбивается из этого списка Московская область, где рынок легковых машин за четыре месяца вырос на 11,5% до 43,5 тыс. штук.
В тройку регионов-лидеров, кроме Москвы, и Подмосковья вошел также Санкт-Петербург с результатом 32,5 тыс. машин (минус 3,2%). Эти регионы «захватили» 30%-ную долю всего российского рынка новых легковых автомобилей.
ТОП-30 РЕГИОНОВ РФ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ЯНВАРЕ — АПРЕЛЕ 2019 ГОДА
|
№
|
Регион
|
4 мес. 2019 г.,
тыс. шт.
|
4 мес. 2018 г.,
тыс. шт.
|
Изм., %
|
Доля, %
|
1
|
Москва
|
67,1
|
72,2
|
—7,0
|
14,1
|
2
|
Московская область
|
43,5
|
39,0
|
11,5
|
9,2
|
3
|
Санкт-Петербург
|
32,5
|
33,5
|
—3,2
|
6,8
|
4
|
Республика Татарстан
|
20,8
|
21,9
|
—5,4
|
4,4
|
5
|
Краснодарский край
|
18,3
|
17,8
|
3,0
|
3,9
|
6
|
Республика Башкортостан
|
16,6
|
17,5
|
—5,3
|
3,5
|
7
|
Самарская область
|
15,4
|
15,7
|
—2,0
|
3,2
|
8
|
Свердловская область
|
14,7
|
14,9
|
—1,4
|
3,1
|
9
|
Челябинская область
|
12,2
|
12,5
|
—2,7
|
2,6
|
10
|
Ростовская область
|
12,0
|
12,3
|
—2,7
|
2,5
|
11
|
Нижегородская область
|
10,7
|
11,7
|
—8,4
|
2,3
|
12
|
Пермский край
|
9,9
|
9,9
|
0,1
|
2,1
|
13
|
Ханты-Мансийский АО
|
8,5
|
8,4
|
0,5
|
1,8
|
14
|
Ставропольский край
|
8,4
|
8,8
|
—4,7
|
1,8
|
15
|
Воронежская область
|
8,1
|
7,7
|
5,1
|
1,7
|
16
|
Волгоградская область
|
7,7
|
7,0
|
9,9
|
1,6
|
17
|
Кемеровская область
|
7,0
|
5,9
|
18,5
|
1,5
|
18
|
Саратовская область
|
6,6
|
6,7
|
—1,9
|
1,4
|
19
|
Оренбургская область
|
6,2
|
6,3
|
—1,8
|
1,3
|
20
|
Удмуртская Республика
|
6,2
|
6,7
|
—7,0
|
1,3
|
21
|
Красноярский край
|
6,2
|
5,0
|
23,5
|
1,3
|
22
|
Ленинградская область
|
5,7
|
5,5
|
4,6
|
1,2
|
23
|
Новосибирская область
|
5,5
|
4,8
|
12,8
|
1,1
|
24
|
Тюменская область
|
5,4
|
5,2
|
3,2
|
1,1
|
25
|
Белгородская область
|
5,1
|
4,9
|
4,2
|
1,1
|
26
|
Тульская область
|
4,8
|
4,9
|
—1,7
|
1,0
|
27
|
Рязанская область
|
4,1
|
4,1
|
—0,3
|
0,9
|
28
|
Вологодская область
|
4,0
|
3,8
|
4,8
|
0,8
|
29
|
Липецкая область
|
3,9
|
3,7
|
4,4
|
0,8
|
30
|
Ульяновская область
|
3,9
|
4,0
|
—1,9
|
0,8
|
Всего по России
|
475,0
|
474,9
|
0,0
|
100,0
- Тройку самых популярных моделей по итогам четырех месяцев составили Lada Granta, Lada Vesta и Kia Rio.
- Спрос на пикапы в России продемонстрировал самое резкое падение. Наиболее востребованным остается УАЗ Пикап.
Фото: Depositphotos
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