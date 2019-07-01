Названы самые популярные дизельные машины в России. Топ-10

В десятку самых популярных в России автомобилей с турбодизельными моторами вошли не только кроссоверы, но и один седан.

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Дизельные двигатели находят своих почитателей даже в холодном климате, который не самым лучшим образом подходит для тяжелого топлива. На выбор покупателей влияет не только экономичность этих моторов или большой ресурс, но и крутящий момент, пик которого доступен на сравнительно небольших оборотах, что дает о себе знать как на бездорожье, так и во время разгона.

В течение первых пяти месяцев этого года в России было продано 45 870 новых автомобилей с турбодизельными двигателями, пишет «Автостат». Спрос на них упал на 8,3%, если сравнивать с тем же периодом прошлого года. Но при оценке популярности дизелей следует учесть, что, например, в мае продажи автомобилей в нашей стране сократились, по данным АЕБ, на 7%, а по регистрациям — на 18–20%. Турбодизельные версии несколько дороже близких по характеристикам бензиновых, поэтому в условиях кризиса доля рынка дизельных машин снизилась с 8,1 до 7,7%.

Самым популярным автомобилем с дизельным мотором стал Mitsubishi Pajero Sport, который выбрали в этом году 3122 автомобилиста. Популярность дизельной версии не удивительно — альтернативой ему является бензиновый двигатель V6 мощностью «неудобные» для налогообложения 209 л.с. против 181 л.с. 2,4-литрового турбодизеля.. На втором месте по продажам оказался Toyota Land Cruiser Prado. Он разошелся тиражом 2919 штук. Альтернативой 2,8-литровому 177-сильному турбодизелю в гамме силовых агрегатов являются 163-сильный 2,7-литровый либо 249-сильный 4-литровый бензиновые двигатели. Замыкает тройку лидеров спроса дизельный Renault Duster, который купили 2314 человек. Его турбодизельный мотор объемом 1,5 литра и мощностью 109 л.с. стал хорошей альтернативой менее тяговитому 114-сильному бензиновому двигателю объемом 1,6 литра и даже 2-литровому бензиновому агрегату мощностью 143 л.с.

На четвертом месте с результатом 2195 проданных машин находится Hyundai Santa Fe с 2,2-литровым 200-сильным турбодизелем, альтернативой которого является 2,4-литровы бензиновый мотор мощностью 188 л.с. Замыкает пятерку лидеров Kia Sorento. Его дизельную версию купили 2035 человек. Эти же моторы у него имеют мощность 197 и 175 л.с. соответственно.

Шестое место досталось Toyota Land Cruiser 200, который разошелся тиражом 1977 штук благодаря, в том числе, тому, что мощность его 4,5-литрового турбодизеля составляет 249 л.с. против 309 л.с. бензинового мотора объемом 4,6 л. Единственным среди кроссоверов и внедорожников, да еще и занявшим седьмое место, стал седан BMW 5-й серии. Его купили 1787 человек. Надо отметить, что более тяговитая дизельная версия этого автомобиля всего на несколько тысяч рублей дороже бензиновой версии, но при этом едва заметно уступает в динамике.

Следующий по популярности — кроссовер BMW Х5. Благодаря проданным 1633 экземпляром он занял восьмую строчку рейтинга, а 249 л.с. его турбодизельного мотора несколько предпочтительнее, чем 340 л.с. бензинового. Вместе с ним на девятом/девятом месте — Skoda Kodiaq, 150-сильный 2-литровый турбодизель которого гораздо понятнее российскому покупателю, чем 1,4-сильный бензиновый агрегат мощностью 125 л.с. на столь большом кроссовере или 2-литровый бензиновый мотор мощностью 188 л.с. Возможно, поэтому было куплено 1633 дизельных Kodiaq.

Десятое место досталось Volkswagen Touareg, который купили 1489 человек. Примечательно, что его бензиновый и дизельный турбодвигатели имеют одинаковый объем (2 л) и мощность (249 л.с.), но при этом у дизеля крутящий момент гораздо выше — 600 Нм против 370 Нм бензиновой версии. Также Touareg предлагается с 340-сильным бензиновым агрегатом.

Топ-10 популярных автомобилей с турбодизельными моторами по итогам продаж января- мая 2019 г.

Место Марка, модель Продано, шт 1 Mitsubishi Pajero Sport 3122 2 Toyota Land Cruiser Prado 2919 3 Renault Duster 2314 4 Hyundai Santa Fe 2195 5 Kia Sorento 2035 6 Toyota Land Cruiser 200 1977 7 BMW 5-й серии 1787 8/9 BMW Х5 1633 Skoda Kodiaq 10 Volkswagen Touareg 1489

Ознакомиться с рейтингом самых популярных в России китайских автомобилей можно здесь.

Рейтинг самых популярных автомобилей на нашем рынке доступен по этой ссылке.

Фото: Toyota, BMW