Самые популярные в России китайские автомобили. Топ-5

За пять месяцев с начала года доля китайских брендов на российском авторынке составила 1,69%.

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С 2016 года доля китайских брендов на российском рынке не превышает 2%, больше всего таких автомобилей удалось продать в 2013 году, тогда их доля на рынке была 3,74%. Потом она постоянно падала, и наименьшей была в 2017 году — 1,76%.

Нынешние продажи показывают, что среди китайских марок лидирует Geely, чья доля составляет 28,4%. Всего за пять месяцев на нашем рынке было реализовано 3008 автомобилей этого бренда. До сих пор этот бренд среди марок из Поднебесной возглавлял топ-5 только в 2013 году, а первые строчки неизменно занимал Lifan, пик популярности бренда пришелся на 2018 год, когда марка заняла 39,1% рынка новых китайских легковых автомобилей.

Great Wall входил в ведущую пятерку по продажам вплоть до 2017 года. Потом ее заменили дочерним брендом Haval, он быстро набрал популярность и сейчас располагается на втором месте, а его доля среди китайских брендов составляет 24,5% (всего продано в этом году 2767 машин). В ведущую пятерку также попали Chery, Lifan и Zotye, сообщает маркетинговое автомобильное агентство Russian Automotive Market Research (НАПИ).

Кроме этих брендов на нашем рынке присутствуют DFM, Changan, FAW, Brilliance, но их доля совсем незначительна.

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