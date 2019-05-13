Продажам вопреки: китайцы заработали в России больше, хотя продали меньше

В первом квартале 2019 года на покупку китайских автомобилей россияне потратили 8 млрд рублей, что на четверть больше, чем годом ранее.

Несмотря на то, что продажи автомобилей китайских производителей несколько снизились, марки при этом смогли существенно увеличить свою прибыль. Об этом свидетельствует исследование агентства «Автостат».

Так за первые три месяца года, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в России было продано 7 000 автомобилей китайских брендов. В тройку лидеров вошли Geely, которая продала 1566 машин, и это в 4,1 раз больше, чем за первый квартал 2018 года. Haval продал почти втрое больше — 1452 автомобиля. А вот Lifan показал снижение на 59% — до 1366 единиц.

Что касается выручки, то на продукцию Geely россияне потратили 2,17 млрд рублей, Haval заработал 2,08 млрд рублей, а Lifan и Chery — по 1,15 млрд рублей каждый. Остальные китайские марки не преодолели рубеж в 1 миллиард.

С запуском производства на новом российском заводе под Тулой Haval должен усилить свои позиции на рынке, но и конкуренты не намерены сдаваться: в Chery уже анонсировали ряд премьер для России.