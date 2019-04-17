Chery отметилась россыпью новинок (есть и для России!)

В 2000-х Chery была одной из первых китайских марок, вышедших на российский рынок. Сейчас успехи компании не великие, и изменить ситуацию бренд собирается с помощью нескольких свежих моделей.

В прошлом году дилеры Chery в России реализовали чуть больше 5600 новых машин. Негусто, хотя из земляков впереди только Lifan. Мириться с существующим раскладом компания не хочет и планирует серьезно расширить предложение на нашем рынке.

Кроссоверы

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Основным составом Chery у нас можно назвать кроссоверы Tiggo 2, 3 и 5. Недавно к ним присоединились Tiggo 4 и 7. Последний, как понятно из индекса, самый крупный и дорогой . Он пока не раскрутился и вряд ли будет делать марке основную кассу. «Четверку» завезли ограниченной партией — на пробу. В том, что она до сих пор не распродана и присутствует на официальном сайте, полагаю, есть немалая вина сомнительного дизайна: передние фары художнику явно не удались.

На Шанхайском автосалоне китайцы исправились, показав рестайлинговый вариант Tiggo 4 (в Поднебесной эта машина известна как Tiggo 5X). Вот это уже другое дело! И двухцветная окраска кузова в кассу, и цифровая комбинация приборов в тренде. С набором опций порядок: есть кнопка пуска двигателя, электронный ручник, обязательная «кожа» на сиденьях и электропривод водительского кресла. Вот только цена смущает. Дорестайлинговый Tiggo 4 с передним приводом (а другого и нет) стоит у нас 1,1–1,2 млн рублей. Как ни крути, а это территория авторитетного в России Hyundai Creta.

Chery Tiggo 7 предстал на выставке в исполнении Fly. От простой «семерки» его отличает более игривое оформление передней части кузова. Эта история не про нас: в России среднестатистический покупатель Chery — человек в возрасте. А потому ориентированный на молодежь Fly к нам решили не везти. Ну, ок, маркетологам виднее. Хотя политика ряда мировых брендов направлена как раз в противоположную сторону: малой кровью или радикальными изменениями (тут уж все зависит от бюджета) они стремятся омолодить свою целевую аудиторию.

Седаны

Chery Arrizo GX ждем в шоу-румах в следующем году, хотя уже несколько лет седаны этой марки у нас не представлены. В России, как и во всем мире, правит бал тренд на кроссоверы. Трехобъемные кузова в чести в В-классе, да и то — везет не всем (вспомним Nissan Almera, любую французскую или китайскую машину).

А Arrizo GX вдобавок играет классом выше. Будучи на 30 см длиннее Лады Весты, он относится уже к гольф-классу. А в нем-то у нас вообще все грустно: как бы вообще не вымер лет через пять! Вот если китайцы вдруг предложат свой седан по цене автомобилей из лиги ниже… Впрочем, не будем так уж на это уповать, времена демпинга давно прошли.

И все-таки седан Chery не лишен изюминки. Снаружи не поражает, зато под капотом современный турбомотор 1.5 на 147 сил, который может работать в связке с механикой или вариатором. А вот приборная панель богатая. ЖК-дисплеями между циферблатами и по центру сейчас не удивишь. Но у Chery Arrizo GX сенсорным сделано еще и управление климатом! С парой физических крутилок оно напоминает о последних Рейндж Роверах. Понять бы еще, что умеет машина на дороге, ведь в статике «китайцы» уже достаточно давно выглядят очень прилично.

Главная новинка Chery для России

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«восьмерка» тоже верна традициям автопрома Поднебесной: привода на заднюю ось у нее нет. Зато есть турбомотор 1.6, с которого сняли 197 л.с. Круто! Семиступенчатый преселектив Getrag помогает разогнать машину до сотни за 8,9 секунды.

Нам же интересен в первую очередь Chery Tiggo 8. Да-да, китайцы всерьез намерены предлагать кроссовер, который будет дороже исполняющей ныне роль флагмана «семерки» (1,2–1,37 млн рублей). При этом

В Шанхае показали уже рестайлинговый вариант Tiggo 8. Обновление принесло машине интересно оформленную решетку радиатора и LED-оптику спереди с поворотниками в виде бегущей строки. Интерьер так и вовсе весь новый. ЖК-дисплеи тут везде, включая блок регулировки климата. Снова мотивы Рейндж Роверов? Из фишек отмечу двухэтажный центральный туннель с вместительной полкой на «первом» этаже и мигающую в такт музыке фоновую подсветку интерьера.

Chery Tiggo 8 уже прибыл в Россию на сертификационные испытания, однако дело это небыстрое. Если машина приглянулась, ждать придется как минимум до зимы.

Суббренд Exeed

А на соседнем стенде прошла мировая премьера премиального суббренда Chery — Exeed. Первой серийной моделью стал кроссовер TX (или TXL в удлиненном на 8 см варианте). По технике она идентична Tiggo 8, однако, как обмолвились китайцы, предполагаются версии с полным приводом. Не иначе решили, что люксовый статус обязывает.

Посидев в автомобиле, пришел к выводу, что к набору опций (включая активный круиз с функцией экстренного торможения), эргономике и качеству материалов претензий не нашлось. Ну разве что графику виртуальной «приборки» и мультимедиа я бы пересмотрел. И еще смущает потенциальная цена. Chery Tiggo 7 в топе стоит 1,37 млн рублей, Tiggo 8 будет дороже, а Exeed TX/TXL встанет еще ступенью выше. Старт от полутора миллионов? Не крутовато ли? Хотя к моменту дебюта Эксида в России у нас уже должны стать привычными Хавейлы F7 и F7x, которые будут стоить примерно столько же. Поэтому привыкаем к новым реалиям.

Ну а на десерт Exeed сразу выкатила на стенд футуристичный концепт E-IUV. В пресс-релизе больше недомолвок с широкими возможностями для трактовки, нежели конкретики, так что лучше просто посмотрите на буйство китайского дизайна.