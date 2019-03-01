Размеры Туссана, ценник Креты: Chery представила новый Tiggo 7

Китайская марка Chery объявила сегодня о старте продаж своей абсолютной новинки — переднеприводного кроссовера Tiggo 7 по цене от 999 900 рублей.

Как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Когда китайские производители появлялись на нашем рынке, все мы, включая нас, журналистов, прочили им недолгую и тяжелую судьбу в России. Но вот минуло 15 лет и 200 тысяч реализованных здесь машин (из них 5611 — в 2018-м), а Chery все еще в строю и продолжает расширять модельный ряд.

Новый Chery Tiggo 7

Гендиректор «Чери Автомобили Рус» Геннадий Павлов не скрывал эмоций: «Это первая настоящая новинка за последние три года». От платформы до структуры кузова, от технологий до силовых агрегатов — здесь есть чему подивиться.

Пятый по счету в нашей стране кроссовер марки построен на платформе T1X, которая базируется на технологиях Chery, Jaguar Land Rover и Qoros, а дизайн унаследовал у концепта TX, который несколько лет назад в Женеве удостоился звания «Концепт года». Его, как и все последние творения китайцев, рисовала команда дизайнеров во главе с Джеймсом Хоупом (ранее он работал в GM и Ford).

Подробности о новом Chery Tiggo 7 рассказал директор по продажам «Чери Автомобили Рус» Антон Гонджа. Габариты автомобиля — 4432х1837х1670 мм (сравните с туссановскими 4480х1850х1655 мм). Уже в базе он посажен на 18-дюймовые колеса, а под днищем 190 мм просвета. Масса машины за счет обильного использования высокопрочной и сверхвысокопрочной стала ниже на 105 кг (снаряженная масса базовой версии всего 1465 кг), а сам кузов, окрашивающийся на выбор в один из семи колеров (доплаты за металлики нет), стал жестче. Передняя подвеска типа McPherson, сзади — многорычажка.

Представители китайской марки признаются, что старт продаж в России затянулся (машина должна была появиться у нас еще в прошлом году) из-за желания компании адаптировать кроссовер под наши условия. Скажем, одним из моторов решено было оставить 2-литровый атмосферник (он работает исключительно в паре с вариатором CVT), хотя в Китае под капотом размещаются исключительно турбированные двигатели. А обогревается в Tiggo 7 буквально все: ветровое стекло (полностью) и форсунки омывателей, наружные зеркала, руль и все сиденья.

Интерьер Chery Tiggo 7

Есть у модели и эксклюзивные фишки — это опциональный смарт-браслет, при помощи которого можно попасть в салон без ключа, а также дистанционно управлять рядом функций. Запуск двигателя с ним пока невозможен, но Антон Гонджа заверил «За рулем», что это лишь дело времени — функционал гаджета пополняется при помощи прошивок.

При помощи вот такого умного браслета можно попасть в салон Chery Tiggo 7 без ключа и даже поуправлять некоторыми функциями, например, открыть и закрыть стекла.

Комплектации Chery Tiggo 7

Комплектации фиксированные и их всего три. Первая Sport так названа неспроста. Под капотом у нее 1,5-литровый турбомотор SQRE4T15 (152 л.с.), который агрегатируется с шестиступенчатой механикой. Разгон до 100 км/ч здесь составляет 10,3 с. Оснащена эта версия неплохо: помимо упомянутых 18-дюймовых литых дисков это камера заднего вида, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, круиз-контроль и 9-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа-системы. Цена за нее для участия в возрожденных программа «Первый...» и «Семейный автомобиль» на момент предзаказа, который продлится 7 марта — 7 апреля, была снижена до 999 900 рублей.

так названа неспроста. Под капотом у нее 1,5-литровый турбомотор SQRE4T15 (152 л.с.), который агрегатируется с шестиступенчатой механикой. Разгон до 100 км/ч здесь составляет 10,3 с. Оснащена эта версия неплохо: помимо упомянутых 18-дюймовых литых дисков это камера заднего вида, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, круиз-контроль и 9-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа-системы. Цена за нее для участия в возрожденных программа «Первый...» и «Семейный автомобиль» на момент предзаказа, который продлится 7 марта — 7 апреля, была снижена до 999 900 рублей. Исполнение Luxury (1 079 900 руб.) отличается двигателем 2 л (SQRD4G20) мощностью 122 л.с., спаренным с вариатором. Разгон до сотни тут уже поскромнее — 11,7 с, так что даже переключение между режимами Режим Sport/Eco mode не поможет. Зато сиденья отделаны кожей, а мультимедийка дублирует экран вашего смартфона.

(1 079 900 руб.) отличается двигателем 2 л (SQRD4G20) мощностью 122 л.с., спаренным с вариатором. Разгон до сотни тут уже поскромнее — 11,7 с, так что даже переключение между режимами Режим Sport/Eco mode не поможет. Зато сиденья отделаны кожей, а мультимедийка дублирует экран вашего смартфона. Наконец, у топовой Elite (1 169 900 руб.) с теми агрегатами, что и у предыдущей версии, автоматически складываются наружные зеркала, а логотип марки проецируется на полу при открытии. Маневрирование упрощается за счет системы кругового обзора, спереди добавляются боковые подушки безопасности (на внутренних китайских краш-тестах CNCAP кроссовер разбился на пять звезд), двухзонный климат-контроль, электрорегулировка водительского сиденья и то самое изобилие подогревов (в базе — только кресла водителя).

Система кругового обзора положена только топовой версии Elite.

Есть у Tiggo 7 в Китае и версия с 1,5-литровым турбомотором и роботом DCT, но в Россию ее пока решили не завозить. Привода на все колеса по-прежнему нет. Но! В следующем году к нам обещают привезти первый полноприводник Exeed, построенный на платформе T1C — совместной разработке с компанией Jaguar Land Rover. Правда, пока не уточняется, будет ли это классический полный привод или гибридный.





Фото: Артур Саруханов и Chery