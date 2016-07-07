Chery готовит новый дорогой кроссовер: первые фото

Chery приступила к тестам нового кроссовера, который разрабатывался совместно с компанией Jaguar Land Rover.

Chery Tiggo
Chery Tiggo

Chery > Tiggo

О внешности Chery T1C пока сложно судить — ее специально обезобразили
О внешности Chery T1C пока сложно судить — ее специально обезобразили

Китайская Chery начала дорожные испытания нового кроссовера, который может стать недорогой альтернативой полноразмерным автомобилям SUV. У новинки пока нет имени, только невыразительный заводской индекс T1C. Длина кроссовера — около пяти метров, и по своим техническим характеристикам он будет более-менее сопоставим, например, со Шкодой Кодиак или Mazda СХ-9.

Судя по объему багажника, салон Chery T1C обещает быть 7-местным
Судя по объему багажника, салон Chery T1C обещает быть 7-местным

В основу Chery T1C легла платформа, которая разрабатывалась совместно с компанией Jaguar Land Rover. Дизайн автомобиля, судя по опубликованным в Сети шпионским фотографиям, будет не слишком созвучен с обликом других кроссоверов компании.

Салон Chery T1C
Салон Chery T1C

Оснащение кроссовера Chery T1C весьма богатое. Например, на фотографии салона виден селектор роботизированной 7-ступенчатой коробки передач, оборудованной двумя сцеплениями. Этот агрегат стоял на концепте Exeed TX, который компания показывала год назад. Следует также отметить линейку двигателей новинки. Это, по сути, один и тот же турбированный бензиновый мотор F4J16 объемом 1,6 литра, но имеющий разную степень форсировки: 190 и 218 л.с. О системе привода информации пока нет. Новая платформа, на которой построен кроссовер T1C, позволит оснащать автомобиль гибридными силовыми установками.

Chery Tiggo 8
Chery Tiggo 8

Стало известно также об опциях, которыми будет оснащаться Chery T1C. Среди них есть не только антиблокировочная система и система стабилизации, но и раздельный климат-контроль, мультимедиа с большим сенсорным экраном, камера заднего вида, электронный стояночный тормоз, запуск двигателя с кнопки и бесключевой доступ в салон, панорамная крыша с люком, а также кожаная обивка сидений.

В модельном ряду Chery уже есть схожий по размерам и оснащению кроссовер — Tiggo 8, построенный на платформе T1X. Эта платформа является старой разработкой Chery, и чудес на ее основе не создашь. Для чего компании Chery нужны схожие автомобили в рамках одного модельного ряда? Первое, что приходит на ум, — создание суббренда премиальных автомобилей, аналогичного суббренду Genesis у компании Hyundai или DS у Ситроена. В таком случае можно ожидать появления новой китайской марки автомобилей Exeed (по названию концепта, анонсировавшего год назад новую платформу и более богатый и технологичный уровень оснащения). Ждать ответа остается недолго, так как премьера нового Chery T1C, чем бы он ни оказался, должна состояться до конца этого года.

Chery готовит новый дорогой кроссовер: первые фото

Фото: Xcar.com.cn, Chery

Chery готовит новый дорогой кроссовер: первые фото
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Отзывы о Chery Tiggo (1)

Chery 2016 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

http://www.avtovzglyad.ru/avto/avtoprom/2017-04-11-pochemu-ruhnuli-prodazhi-kitajskih-avtomobilej-v-rossii/

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