Chery готовит новый дорогой кроссовер: первые фото

Chery приступила к тестам нового кроссовера, который разрабатывался совместно с компанией Jaguar Land Rover.

О внешности Chery T1C пока сложно судить — ее специально обезобразили

Китайская Chery начала дорожные испытания нового кроссовера, который может стать недорогой альтернативой полноразмерным автомобилям SUV. У новинки пока нет имени, только невыразительный заводской индекс T1C. Длина кроссовера — около пяти метров, и по своим техническим характеристикам он будет более-менее сопоставим, например, со Шкодой Кодиак или Mazda СХ-9.

Судя по объему багажника, салон Chery T1C обещает быть 7-местным

В основу Chery T1C легла платформа, которая разрабатывалась совместно с компанией Jaguar Land Rover. Дизайн автомобиля, судя по опубликованным в Сети шпионским фотографиям, будет не слишком созвучен с обликом других кроссоверов компании.

Салон Chery T1C

Оснащение кроссовера Chery T1C весьма богатое. Например, на фотографии салона виден селектор роботизированной 7-ступенчатой коробки передач, оборудованной двумя сцеплениями. Этот агрегат стоял на концепте Exeed TX, который компания показывала год назад. Следует также отметить линейку двигателей новинки. Это, по сути, один и тот же турбированный бензиновый мотор F4J16 объемом 1,6 литра, но имеющий разную степень форсировки: 190 и 218 л.с. О системе привода информации пока нет. Новая платформа, на которой построен кроссовер T1C, позволит оснащать автомобиль гибридными силовыми установками.

Chery Tiggo 8

Стало известно также об опциях, которыми будет оснащаться Chery T1C. Среди них есть не только антиблокировочная система и система стабилизации, но и раздельный климат-контроль, мультимедиа с большим сенсорным экраном, камера заднего вида, электронный стояночный тормоз, запуск двигателя с кнопки и бесключевой доступ в салон, панорамная крыша с люком, а также кожаная обивка сидений.

В модельном ряду Chery уже есть схожий по размерам и оснащению кроссовер — Tiggo 8, построенный на платформе T1X. Эта платформа является старой разработкой Chery, и чудес на ее основе не создашь. Для чего компании Chery нужны схожие автомобили в рамках одного модельного ряда? Первое, что приходит на ум, — создание суббренда премиальных автомобилей, аналогичного суббренду Genesis у компании Hyundai или DS у Ситроена. В таком случае можно ожидать появления новой китайской марки автомобилей Exeed (по названию концепта, анонсировавшего год назад новую платформу и более богатый и технологичный уровень оснащения). Ждать ответа остается недолго, так как премьера нового Chery T1C, чем бы он ни оказался, должна состояться до конца этого года.

Главными конкурентами автомобилей Chery являются машины другого китайского производителя — Lifan .

машины другого китайского производителя — Lifan . Chery Tiggo 8 далеко до уровня нового Chery T1C. Например, его самый мощный мотор имеет всего 152 л.с.

Фото: Xcar.com.cn, Chery