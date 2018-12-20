Chery рассказала о новых кроссоверах для российского рынка

В 2019 году китайский производитель планирует привезти в Россию Tiggo 4 и Tiggo 7.

Паркетник Chery Tiggo 4 выполнен по мотивам концепта Chery β, над которым поработал знаменитый дизайнер Джеймс Хоуп. Обновленную версию кроссовера представили этой осенью, она и появится на российском рынке. В Китае эта модель продается под индексом Tiggo 5x и представлена с единственным мотором 1,5 л мощностью 116 л.с, который агрегатируется 5-ступенчатой механикой или вариатором.

Tiggo 4, как и Tiggo 7, построен на платформе T1X, которая базируется на технологиях Chery Jaguar Land Rover и Qoros. Ширина колесной базы T1X варьируется от 2560 до 2800 мм, дорожный просвет — от 145 до 190 мм.

Chery Tiggo 7 создан на основе концепта TX Concept, который показали на 83-м Женевском автомобильном салоне и признали лучшим концептом года. В Китае автомобиль продается с октября 2016 года и доступен с двумя моторами на выбор: 2,0 л и турбированным 1,5 л, а также с тремя коробками передач — 6-ступенчатой механикой, вариатором и 6-диапазонным роботом.

В продаже флагманский кроссовер Tiggo 7 появится в первом квартале, а Tiggo 4 — ближе к лету.

Сейчас модельная линейка компании Chery представлена на российском рынке тремя автомобилями: Tiggo 5 по цене от 977 тыс. рублей, Tiggo 3 — от 859 тыс. рублей и Tiggo 2 — от 673 тыс. рублей.

Недавно Chery вернула в продажу Tiggo 3, произведенные в России. До этого к автомобилю предъявили претензии в Росстандарте, но недочеты быстро устранили.

Также известно, что Chery тестирует новый кроссовер, который разрабатывался совместно с компанией Jaguar Land Rover.

Фото: Chery