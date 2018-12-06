Chery вернет в продажу российские Tiggo 3

После устранения всех выявленных нарушений Росстандарт разрешил дальнейшую продажу кроссоверов. Проводится отзывная кампания 2730 автомобилей.

Chery Tiggo 3
Chery Tiggo 3

Chery > Tiggo 3

В продажу возвращается Chery Tiggo 3 российской сборки после согласования мер по устранению нарушенных требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Всего выявлено 2730 автомобилей с дефектами. Все они были выпущены в период с 9 января 2018 года по сегодняшний день и в отношении них будет проведена сервисная кампания: донастройка эквалайзера устройства модуля ЭРА-ГЛОНАСС и замена динамика системы оповещения. Все работы по устранению недочетов проведут за счет завода-изготовителя.

О необходимости явиться в сервис ближайшего официального дилера владельцев дефектных Chery Tiggo 3 известят официальные представители завода по телефону или почте. Узнать о том, что кроссовер попадает под отзыв, можно самостоятельно, сверив его VIN-код со списком кодов дефектных автомобилей, опубликованном на сайтах Росстандарта и Chery.

Фото: Chery

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