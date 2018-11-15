В Chery объяснили запрет Росстандарта на продажу кроссоверов

В компании объяснили, что серьезных проблем нет, и рассказали, с чем связаны претензии российского регулятора. Кроме того, уточнили информацию о приостановке продаж некоторых модификаций модели.

Вчера Росстандарт отчитался о проведенных в сентябре испытаниях модели Chery Tiggo3 и среди претензий, предъявленных к модели, указал, что в ней установлены небезопасные стекла, а также недостаточно качественно работает связь с оператором экстренных оперативных служб. В итоге до устранения недочетов продажи данного автомобиля были запрещены.

Пресс-служба АО «Чери Автомобили Рус» сообщила редакции «За рулем», что претензия к автомобильным стеклам возникла в связи с тем, что информация о знаках омологации (маркировки) на стеклах не включена в ОТТС (Ред.: Одобрение типа транспортного средства). Автокомпоненты и запчасти, которые используются в производстве кроссоверов Chery, в обязательном порядке проходят сертификацию согласно различным нормативам, и результаты сертификации можно видеть на всех стеклах кроссоверов Tiggo 3. Знак «E» подтверждает высокое качество стекла и его соответствие всем требованиям нормативов Правил ООН № 43.

Также в процессе испытаний обнаружена проблема, связанная с качеством аварийной связи. В кроссовере Tiggo 3 применяется модуль ЭРА-ГЛОНАСС отечественного производителя. В настоящее время специалисты АО «Чери Автомобили Рус» и поставщика изучают отчет и компоненты устройства для установления причины появления претензии со стороны Росстандарта к качеству аварийной связи и готовятся провести всестороннюю проверку совместно с испытательным центром.

По результатам проверочных работ АО «Чери Автомобили Рус» и Росстандарт согласуют программу мероприятий по устранению претензий, выявленных в ходе испытания автомобиля. До устранения вышеобозначенных претензий дистрибьютор приостанавливает реализацию кроссоверов Chery Tiggo 3 с механической коробкой передач 2018 года выпуска .

Информацию о результатах тестирования Росстандартом и НАМИ автомобилей марки Lifan, Chery и Hyundai можно найти здесь.

В октябре редакция «За рулем» приняла участие в автопробеге на кроссоверах Chery Tiggo 3. В ходе длительного путешествия больших проблем в автомобиле журналисты не выявили.



Фото: «За рулем»