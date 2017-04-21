Росстандарт запретил продавать кроссоверы Chery Tiggo 3. До устранения недочетов

Федеральное агентство по техническому регулированию и методологии протестировал автомобили марки Lifan, Chery и Hyundai.

Chery Tiggo
Chery Tiggo

Chery > Tiggo

Испытания проводили в НАМИ по следующим показателям: выбросы, защита водителя и пассажиров в случае лобового или бокового столкновения, внутренний шум, оснащение системой вызова экстренных оперативных служб, содержание вредных веществ в воздухе обитаемого помещения ТС, сообщает Росстандарт.

Так, в июле 2018 года под прицел Росстандарта попал Lifan Murman, и ведомство подтвердило соответствие автомобиля требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». В сентябре испытывали Chery Tiggo3, и оказалось, что в автомобиле есть недочеты, в частности: установлены небезопасные стекла, а также связь с оператором экстренных оперативных служб работает недостаточно качественно. Производителю выдали предписания о приостановке продаж модели до устранения нарушений. В октябре этого года испытали Hyundai Solaris, итоги проверки огласят чуть позже.

Испытания проводились в соответствии с Правилами ЕЭК ООН 94–01 (Технический регламент РФ «О безопасности колесных транспортных средств») с 40% перекрытием на скорости 56 км/ч. Образцы тестируемых автомобилей отбирали при участии должностных лиц Росстандарта, экспертов НАМИ и официальных представителей производителя. Для чистоты испытаний один образец разбивают, а другой аналогичный автомобиль откладывают, чтобы испытать его в случае несогласия производителя с результатами первичной проверки.

  • Сейчас в России готовится национальный авторейтинг безопасности RuNCAP, об этом объявили 9 ноября 2018 года. RuNCAP — это партнерский проект, который разработают в ближайшие три-пять лет. В создании отечественного рейтинга кроме Росстандарта примут участие Минпромторг, НАМИ, МАДИ и «Авторевю».
  • Росстандарт обычно сообщает обо всех отзывах автомобилей, произведенных на российском рынке. Так, недавно под сервисную кампанию попали гибридные автомобили Toyota Prius, в которых может произойти возгорание из-за недостаточной изоляции электропроводки.

Фото: «За рулем»

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Отзывы о Chery Tiggo (1)

Chery 2016 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

http://www.avtovzglyad.ru/avto/avtoprom/2017-04-11-pochemu-ruhnuli-prodazhi-kitajskih-avtomobilej-v-rossii/

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