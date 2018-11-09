Названы сроки появления российской системы краш-тестов

Информацией о разработке отечественной методики проверки автомобиля на безопасность поделился глава ведомства Алексей Абрамов. Он рассказал, что проверять собираются не только легковые автомобили, но и крупногабаритный транспорт.

О том, что отечественная система проверки автомобиля на безопасность появится, в ведомстве заявили некоторое время назад. Теперь глава Росстандарта рассказал первые подробности. RuNCAP — это партнерский проект, который должны реализовать в ближайшие три-пять лет. В его разработке примут участие Минпромторг, НАМИ и экспертные автомобильные организации, работающие над повышением качества продукции российского автомобилестроения, рассказал чиновник в интервью «Известиям».

Развитие RuNCAP позволит создавать и применять национальные методики, которые учитывают особенности эксплуатации автомобилей и их узлов в различных климатических условиях, ведь Россия — страна с самым разным климатом. За основу, как и предполагал «За рулем», возьмут зарубежный опыт, в частности Euro NCAP. Глава ведомства подчеркнул, что это не будет слепым копированием, так как цель — создать собственную национальную систему, где производителям предложат проводить не только физические тесты автомобилей, но и цифровые испытания, разработкой схемы которых займутся специалисты НАМИ.

Классические же испытания будут проводить по стандартной схеме — варианты фронтального удара о жесткий барьер, боковой удар о столб и, возможно, удар тележкой. Будут испытания систем активной безопасности: предотвращения ДТП, распознавания знаков и пешеходов, а также защита водителя, пассажиров, детей.

Основное отличие от RuNCAP специалисты видят в повышенных требованиях безопасности. Как пример, фронтальный удар по системе Euro NCAP проводится на скорости 64 км/ч с 40%-ным перекрытием барьера столкновения. А в рамках RuNCAP хотят сделать скорость выше 64 км/ч, а перекрытие — 30–35%. Или использовать недеформируемый барьер, это пока обсуждается.

Что касается фронтального удара, то испытывать на него собираются и общественный транспорт. Неизвестно, как оценивают безопасность автобусов и троллейбусов: например, насколько устойчивы к аварийным ситуациям крепления сидений, как работает блокировка дверей при ДТП. Такие испытания не проводит и в Euro NCAP. В России в последнее время аварии с общественным транспортом случаются все чаще, поэтому целесообразно провести испытания габаритного транспорта — автобусов, грузовиков.

Уже понятно, что технической базой для проведения российских краш-тестов выступит институт НАМИ. Автопроизводители готовы также всячески помогать в разработке отечественных стандартов. Сейчас Росстандарт совместно с Минпромторгом и НАМИ изыскивают финансовые ресурсы для реализации RuNCAP.

Организация Euro NCAP недавно столкнулась с проблемой : есть ощущения, что многие производители специально готовят свои машины для прохождения тестов. Это выяснилось по случайно забытым нанесенным пометкам на отдельные узлы и механизмы.

В октябре Euro NCAP впервые разбила водородный автомобиль.

Фото: Euro NCAP, depositphotos.com

