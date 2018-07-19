Euro NCAP по-российски: машины будут разбивать по-новому

Росстандарт решил разработать собственную методику проведения краш-тестов на безопасность автомобилей. Она будет серьезнее и жестче, нежели сертификационные тесты.

В ведомстве, наконец-то, обратили внимание на то, что во всех развитых странах существует независимая от сертификационных испытаний методика краш-тестов. В Европе это Euro NCAP, в США машины разбивают Национальная администрация по безопасности дорожного движения (NHTSA) и Американский страховой институт (IIHS), чьи краш-тесты являются самыми требовательными к безопасности в мире. Свои методики есть в Японии, Китае, а в Германии автомобили проверяет на безопасность еще и немецкий автомобильный клуб ADAC.

По словам представителей Росстандарта, на разработку методики потребуется 3–5 лет, а в качестве партнера для проведения испытаний в нем видят ФГУП «НАМИ», который имеет собственную лабораторию и подготовленных специалистов. Методику планируется назвать RuNCAP. Правда, немножко непонятно, зачем российскому ведомству столько времени, ведь за базис можно взять готовую методику той же Euro NCAP.

Методика испытаний будет включать в себя как минимум два краш-теста: фронтальный и боковой, оценку электронных систем активной безопасности (системы стабилизации, экстренного торможения, адаптивного круиз-контроля и т.д.). В Росстандарте, пишут «Известия», для некоторых из испытаний хотят использовать компьютерное моделирование, это позволит избежать дополнительных затрат.

Результаты краш-тестов Росстандарт будет вносить в отдельный реестр, который станет общедоступным: каждый сможет узнать о сильных и слабых сторонах той или иной машины.

Эксперты соглашаются с тем, что в России назрела необходимость организации национальных краш-тестов по более жестким правилам, нежели предписывают сертификационные требования. Но методика должна быть гибкой и готовой к переменам, так как автопроизводители очень быстро подстраиваются под предъявляемые требования, поэтому тот же Euro NCAP их постоянно ужесточает.

По слухам, независимые краш-тесты проходили прототипы автомобилей Aurus (проект «Кортеж»).

В начале года Euro NCAP назвала самые безопасные модели, которые появились на рынке в 2017 году.

Фото: Euro NCAP