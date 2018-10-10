Марш-бросок «За рулем»: как делают российское вино

Автопробег на кроссоверах Chery Tiggo 3 достиг своей конечной цели: команда путешественников добралась до Севастополя.

Пятый, заключительный этап марш-броска «За рулем» на машинах Chery. Отчет по итогам первого дня автопутешествия по маршруту Москва — Севастополь читайте тут, дневник второго дня — по этой ссылке, третьего — здесь, четвертого — тут.

День начался традиционно, с возложения цветов и венков к памятнику героям войны. Это мероприятие не было запланировано нами, а прошло по инициативе жителей поселка Сенное, где мы остановились на ночлег. Накануне празднования 75-летия освобождения Кубани от фашистских захватчиков дань памяти героям отдают во всех населенных пунктах Краснодарского края.

Фанагория

Население Сенного — 3500 человек. Большая часть трудоспособных работает на винном производстве «Фанагория». Оно существует с 1996 года, создано на базе Сенновского винзавода.

Внешне предприятие не поражает масштабами, но внутри — целые кварталы многотонных баков, где зреет вино. По объему производства это третье винодельческое предприятие страны и единственное с собственным бондарным производством. Виноградники холдинга занимают 3000 гектаров, на них выращивают около 100 сортов винограда.

Виноделы хотели меня убить за неосторожный вопрос о винном запахе в помещениях: не пьянеют ли от него люди? Нужно было спрашивать об аромате.

На предприятии много женщин. Некоторые операции мужчины в принципе не выполняют. Например, пролезть в гигантский бак, чтобы промыть его, мужчины не могут — по габаритам не проходят из-за ширины плеч. Дамы делают эту работу в специальных костюмах, защищающих от алкогольных испарений. Уход за бутылками с игристым вином также доверяют только женщинам. Бутылки требуется регулярно поворачивать на 1/8 оборота, и это требует особой аккуратности.

Поразительный факт: вино Фанагории вызревает… под классическую музыку! У «музыкально образованного» вина ярче вкус, богаче букет. Это так называемые тихие вина. Игристые обходятся без музыки.

Местное вино котируется и в России, и на мировом рынке.

Крымский мост

Напомню, что именно Крымский мост был ключевой точкой нашего путешествия: движение по нему открыли весной этого года, на тот момент — только для легкового транспорта. Осенью мост открыли и для грузовиков. Хотя вместе с нами по мосту шел лишь один — строительный, с московскими номерами. Номеров Москвы и Московской области здесь вообще много, чуть меньше, чем краснодарских. Видимо, это и те, которые выдавали местным автовладельцам с весны 2014 года, и приезжие.

Длина моста, конечно, поражает — 19 километров. Разрешенная скорость — 90 км/ч. То есть мост можно проехать за 20 минут — это практически телепортация по сравнению с многочасовыми очередями перед паромной переправой в Керчь.

Дороги

Создается впечатление, что на полуострове перерыто буквально все: где бы мы ни ехали, дороги ремонтируются или реконструируются. Для скорости поехали по средней части полуострова, но путь от моста до Севастополя отнял у нас почти 6 часов. Севастопольцы после сказали, что мы сделали правильный выбор, не поехав по южному побережью. Там сплошные пробки, люди стоят перед мостом по 7 часов.

Дорожное строительство в Крыму — приоритетное направление. До 2024 года на полуострове должны отремонтировать больше 2000 километров дорог.

Здесь вообще все приоритетно. Севастопольскому подразделению Росгвардии передали недавно два новых микроавтобуса ГАЗель Next. На одном из них гвардейцы отправились к мемориалу защитников Севастополя «35-я Батарея».

Севастополь

Невозможно забыть о том, что Севастополь — город-герой. На стенах встречаются таблички «Проверено, мин нет», в городе множество памятников, посвященных Великой Отечественной. Вместе с Росгвардией мы побывали в мемориальном комплексе «35-я Батарея». Возложили цветы к памятнику героям обороны Севастополя, почтили их минутой молчания и прошли полуторачасовую экскурсию по казематам и орудийным башням. Как сказал начальник ФГГУ вневедомственной охраны Росгвардии по г. Севастополю Аркадий Кучер, принимавший нас, он не знает ни одного человека, кто не выходил бы отсюда без комка в горле.

Севастопольский быт

К тому времени, как мы приехали в город, улицы почти опустели. Но в сезон тут не протолкнуться, пробки почти не уступают московским. А вместе с новым асфальтом пришли платные парковки и штрафы за нарушение скоростного режима: из 400 крымских камер фиксации 173 установлены именно в Севастополе.

Воссоединение с Россией здесь, безусловно, приветствуют, но жилье стало вдвое, а то и втрое дороже, цены на продукты выше московских. И севастопольцы критикуют российскую систему образования. Украинское, по старым стандартам, лучше.

Бензин

Заправка в Крыму оказалась намного дороже, чем раньше. Мы заправились 95-м по 46,90 за литр. Рекорд — 50,5 руб./л. Такая цена объясняется высокой стоимостью транспортировки: топливо везут с «континента», из России, как здесь говорят по старинке. Нефть в Крыму есть, но в бензин ее не перегоняют.

Машины

Больших проблем нет, но после поездки по перерытым дорогам полуострова у одного Tiggo поселился сверчок в торпедо и потерялся колесный болт. И нужно что-то делать с жесткой задней полкой: скрипит нещадно даже на относительно ровной дороге.

Средний расход топлива за весь пробег у машины с механикой — 8,4 литра на 100 километров пути, у версии с вариатором — по-прежнему 9,1 л/100 км.

Команда

Мне кажется, пришло время представить основных участников нашего марш-броска.

Владимир Хохлов, руководитель отдела АНО «Безопасность»

Командор пробега. Я удивился, узнав, что Володя не офицер. Он всегда выходит к завтраку раньше всех, при галстуке и с вещами, чётко знает, что где делать и с кем решать вопросы. Лишнего никогда не скажет. Удивительно вежлив, интеллигентен. Никогда раньше не ел раков.

Степан Кузьменко, руководитель рекламного бюро «За рулем»

Степан догнал пробег самолётом в Ростове, накануне праздника «Безопасный город. Безопасный Дон», и сразу влился в компанию. На что-то Степан смотрит как бизнесмен, на что-то — как журналист, ведь за плечами журфак МГУ. А еще — курсантское училище, поэтому Степан совершенно органичен среди людей в погонах, даже высшего командного состава Росгвардии.

Сергей Павлов, руководитель сервисного направления «Чери Автомобили Рус»

Дядя Сережа — весельчак и балагур. Но иногда одарит таким тяжелым взглядом, что невольно начинаешь сочувствовать его подчиненным. А они у него по всей стране. Напомню, что в Краснодаре мы прошли техобслуживание на первой космической, и это в воскресенье! А отец Сергея, военный пенсионер — преданный читатель «За рулем». Передаю ему привет.

Михаил Лебедев, региональный менеджер по продажам «Чери Автомобили Рус»

Петербуржец, недавно перебравшийся в Москву. Знает автомобили как ремонтник (начал крутить гайки с отцом в младенческом возрасте). Профессиональный водитель, открыты все категории в правах. Человек-трубка. Специально купил Нокию с кнопками, чтобы вести переговоры с дилерами, которые звонят ему круглосуточно. Истинная сущность открывается, когда снимает пиджак, — вся левая рука в татуировках. Главные в композиции — лев (Миша августовский) и лебедь. Собирается забить вторую руку. А ещё гурман и кулинар. И дзюдоист. По внешности не скажешь.

Женя Якименко, капитан Росгвардии

Именно Женя, а не Евгений. По паспорту. Так записали в сельсовете при рождении. Такой диссонанс имени и внешности человека в погонах удивляет администраторов гостиниц, где мы останавливались. Женя тоном школьного учителя объясняет, что паспорт — основной документ и все в нем правильно. Женина супруга — полковник. Но самому Жене наш дядя Сережа присвоил звание генерала. И всем кажется, что это ему подходит.

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