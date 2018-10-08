Марш-бросок в Крым: расход топлива и цена бензина

Четвертый день пробега из Москвы в Севастополь участники экспедиции провели в Краснодаре. Разыскивали потерянный коптер, дегустировали раков, меняли свечи и балансировали колеса на кроссоверах Chery Tiggo 3. Заодно оценили расходы на проезд и поток туристов.

Четвертый этап марш-броска «За рулем» на машинах Chery. Отчет по итогам первого дня автопутешествия по маршруту Москва — Севастополь читайте тут, дневник второго дня — по этой ссылке, третьего — здесь. Впереди Крым!

День начался с возложения цветов к мемориалу героям Великой Отечественной войны. По традиции почтили память павших минутой молчания. Этот момент хотелось запечатлеть особенно красиво, поэтому мы подняли в небо коптер. Через несколько минут он оборвал связь с контроллером и улетел в неизвестном направлении. И вместо отдыха (воскресенье) сотрудники Росгвардии вместе с нами вынуждены были искать дорогую технику. Не нашли: видно, кто-то решил прихватить для хозяйства.

Машины

После этого посетили Чери Центр Краснодар — провести ТО-3: на одометрах наших кроссоверов Chery Tiggo 3 около 20 000 км. До Севастополя еще 433 км, а тратить время на обратном пути не хочется.

Менеджеры и мастера сработали четко, несмотря на выходной день. Потребовалось три операции: заменить свечи в машине с вариатором (видно, до нашего пробега ее заправляли где получится), довести уровень всех жидкостей до нормального и заново отбалансировать колеса на машине с механикой.

Приятным бонусом стала ручная мойка двигателей наших машин: раньше из-за грязи открывать капот не хотелось.

Кухня

Вечером, под Таманью выяснилось, что краснодарцы успели еще и положить в одну из машин большое ведро с вареными раками. Вкуснее никто из нас не ел. Жаль, не получится уже сравнить с ростовскими — большая часть команды вернется из Крыма самолетом.

Даем водителям поручение продегустировать раков в Ростове-на-Дону, а также попробовать воронежские стейки, сравнив их с ростовскими. Несмотря на большое желание следовать расписанию и выполнить все намеченное в Москве, нам приходится много импровизировать.

Да, под краснодарских раков лучше всего идет пиво «Дон». Проверено опытными дегустаторами.

Занимательная топонимика

Станица Новомышастовская. Объяснить происхождение названия сложно. Известно только, что оно происходит от Мышастовского куреня — казачьего дома.

Хутор Крикуна. Как и многие другие местные названия, это произошло от фамилии или прозвища местного казачьего военачальника — есаула, хорунжего или сотника.

Хутор Трудобеликовский назван так ревкомом в 1920 году в честь казненного в 1918 году председателя ревкома Семена Белика. Сначала хутор называли Труды Белика.

Темрюк. В переводе с тюркского «Темр» (Темер) — «железный». Полный перевод слова «темрюк» — железная стена, крепость.

Тамань. Происхождение этого топонима связывают либо с тюркским — «у подножия горы», либо с черкесским — «болото».

Дорога

Двухсоткилометровый отрезок пути от Краснодара до Тамани преодолевается легко, несмотря на довольно плотное движение. Грузовиков со всякой всячиной в сторону Крыма чуть ли не столько же, сколько и легковушек. Много везут зерна. Местные называют такие грузовики «хомячками» — забавно...

Из-за плотного движения расход топлива на машине с МКП возрос до 8,9 л на 100 километров. Машина с вариатором берет ровно на литр больше.

Говорят, в летний сезон по этой дороге проезжает в десятки раз больше машин. Это косвенно подтверждает официальные данные о 15 миллионах туристов в Крыму в этом году. Наш местный гид, полковник Росгвардии Александр Ткалич, ездит на работу на велосипеде: на машине раньше ехал 7 минут, теперь — до 2,5 часов! Трафик хуже, чем в Москве. Но такой турпоток здесь оценивают положительно — он дает импульс для развития края.

Хотя здесь и так есть производства, которые насыщают регион деньгами. Например, винодельческое предприятие «Фанагория», которое мы посетим перед тем, как уйти на Крымский мост. Это третий по объему местный налогоплательщик. Судя по предыдущему опыту, без масштабной дегустации не обойдется.

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