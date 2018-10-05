Автокарта России: почему ваш город так называется

Кукуй, Кончинка, Требуш, Трудей, Секретаровка, Солнце-Дуброво… — каких только названий не встретишь по дороге из Москвы. Проезжаешь деревню и думаешь: кто ж придумал такое?! И ладно еще деревни — даже с названиями больших городов часто нет ясности.

Первый этап марш-броска «За рулем» на машинах Chery в сопровождении Росгвардии пролегал через Тульскую, Липецкую области и завершился в Воронеже.

История с именами

Самая распространенная версия происхождения названия города Воронеж заключается в следующем: от названия реки — Ворона или Воронеж, а «воронОй» значит «черный». То есть река и город «черных людей», так раньше называли хлебопашцев.

По другой версии, название города идет от имени Воронег (на Руси были и другие сходным образом звучащие имена — Миронег, Братонег, Добронег). Но кто это был — непонятно.

Самая экзотичная версия заключается в том, что река называлась Воронеж, а город на ней был Хоронеж, то есть он скрывался от набегов кочевников за стенами. Все версии изложены здесь.

Кстати!

Воронежцы, расскажите в комментариях, какая версия происхождения названия считается в городе самой правильной, чему учат в местных школах?

Дорога

От Москвы до Воронежа по М-4 — около 466 км. Один за другим идут платные участки, за день прошли семь пунктов оплаты. После них отделение для мелочи в кошельке, пустое при выезде из столицы, распухло от монеток настолько, что перестал закрываться карман. Видимо, перед нами ехал вредитель с мешком медяков, и операторы пунктов оплаты проезда теперь избавляются от них. На оплату проезда мы уже потратили по 680 рублей с машины (по дневному тарифу). Как-то небюджетно.

ГИБДД

Камер видеофиксации на дороге много. А экипаж ДПС встретился только один — на подъезде к Воронежу. Дорога хорошая (двухполосная, с ровным асфальтом). Многие водители едут со значительным превышением скорости. Их уже не так много, как раньше, но тем не менее…

Машины

Заправлялись дважды — возле МКАДа и уже в Воронежской области. Средний расход наших Chery Tiggo 3 получился 9 л на 100 км. Смело льем 92-й бензин на брендовых АЗС.

Машины едут хорошо. Уверен, что они без проблем дойдут до Севастополя и вернутся в Москву, хотя уже не раз бывали в подобных пробегах: на одной я уже ездил в Санкт-Петербург накануне чемпионата мира по футболу.

Исполняем желания

В центре Воронежа, на площади перед театром кукол «Шут» сидит бронзовый Белый Бим Черное ухо. Автор повести Гавриил Троепольский — воронежец. Фотографирую памятник, слышу лязганье металла по асфальту. Оборачиваюсь и... литературно выражаясь, изумляюсь. Девчушка выгуливает… старый электрический утюг. Это её питомец, зовут Арчибальд, можно погладить.

А ещё в городе из необычного есть памятник ДНК, парящий камень, музей забытой музыки, дом-гармошка. А кроме бронзового Бима — мультяшный котенок с улицы Лизюкова — тот, который считал, что лучше Воронежа города нет. У этого памятника загадывают желания.

У вас есть мечта? Заезжайте в Воронеж — исполнится.