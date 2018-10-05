Автокарта России: почему ваш город так называется

Первый этап марш-броска «За рулем» на машинах Chery в сопровождении Росгвардии пролегал через Тульскую, Липецкую области и завершился в Воронеже.
История с именами
Самая распространенная версия происхождения названия города Воронеж заключается в следующем: от названия реки — Ворона или Воронеж, а «воронОй» значит «черный». То есть река и город «черных людей», так раньше называли хлебопашцев.
По другой версии, название города идет от имени Воронег (на Руси были и другие сходным образом звучащие имена — Миронег, Братонег, Добронег). Но кто это был — непонятно.
Самая экзотичная версия заключается в том, что река называлась Воронеж, а город на ней был Хоронеж, то есть он скрывался от набегов кочевников за стенами. Все версии изложены здесь.
Кстати!
Воронежцы, расскажите в комментариях, какая версия происхождения названия считается в городе самой правильной, чему учат в местных школах?
Дорога
От Москвы до Воронежа по М-4 — около 466 км. Один за другим идут платные участки, за день прошли семь пунктов оплаты. После них отделение для мелочи в кошельке, пустое при выезде из столицы, распухло от монеток настолько, что перестал закрываться карман. Видимо, перед нами ехал вредитель с мешком медяков, и операторы пунктов оплаты проезда теперь избавляются от них. На оплату проезда мы уже потратили по 680 рублей с машины (по дневному тарифу). Как-то небюджетно.
ГИБДД
Камер видеофиксации на дороге много. А экипаж ДПС встретился только один — на подъезде к Воронежу. Дорога хорошая (двухполосная, с ровным асфальтом). Многие водители едут со значительным превышением скорости. Их уже не так много, как раньше, но тем не менее…
Машины
Заправлялись дважды — возле МКАДа и уже в Воронежской области. Средний расход наших Chery Tiggo 3 получился 9 л на 100 км. Смело льем 92-й бензин на брендовых АЗС.
Машины едут хорошо. Уверен, что они без проблем дойдут до Севастополя и вернутся в Москву, хотя уже не раз бывали в подобных пробегах: на одной я уже ездил в Санкт-Петербург накануне чемпионата мира по футболу.
Исполняем желания
В центре Воронежа, на площади перед театром кукол «Шут» сидит бронзовый Белый Бим Черное ухо. Автор повести Гавриил Троепольский — воронежец. Фотографирую памятник, слышу лязганье металла по асфальту. Оборачиваюсь и... литературно выражаясь, изумляюсь. Девчушка выгуливает… старый электрический утюг. Это её питомец, зовут Арчибальд, можно погладить.
А ещё в городе из необычного есть памятник ДНК, парящий камень, музей забытой музыки, дом-гармошка. А кроме бронзового Бима — мультяшный котенок с улицы Лизюкова — тот, который считал, что лучше Воронежа города нет. У этого памятника загадывают желания.
У вас есть мечта? Заезжайте в Воронеж — исполнится.
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