С ветерком: на еще одном участке трассы «Дон» увеличили максимальную скорость

Скоростной лимит 130 км/ч введен для увеличения пропускной способности участка в Воронежской области.

Новая максимальная скорость установлена на участке платной федеральной автодороги М-4 «Дон», проходящем по Воронежской области. Проехать со скоростью 130 км/ч и даже немного быстрее без опасений быть оштрафованным разрешено на отрезке между 517-м и 544-м километрами трассы, где дорога идет в объезд города Усмань и села Рогачевка, находящихся севернее и южнее Воронежа соответственно. Следует отметить, что новый скоростной режим применим только к легковым транспортным средствам массой до 3,5 т.

Таким образом, пропускная способность участка федеральной автодороги М-4 «Дон», идущего в обход Воронежа, значительно увеличивается. Согласно заявлению руководства «Автодора», отрезок трассы между 517-м и 544-м километрами является одним из самых востребованных на всей М4. Всего с января по август 2018 года им воспользовались более 4 млн транспортных средств. Это на полмиллиона машин больше, чем за тот же период прошлого года.

Увеличение максимально разрешенной скорости на участке от Усмани до Рогачевки стало возможным благодаря тому, что он получил техническую категорию IА. Это подразумевает четыре полосы движения, разделение встречных потоков, наличие разноуровневых развязок (а здесь их две), надземных пешеходных переходов (тоже два). Аналогичными ограничениями скорости на М-4 «Дон» могут похвастать лишь два участка — с 94-го по 103-й и со 113-го по 120-й километр.

Как рассказали в «Автодоре», повышение скоростного режима на платной федеральной автодороге М-4 «Дон» продолжится. Например, уже в этом месяце до 110 км/ч увеличится лимит максимальной скорости на отрезке со 170-го по 193-й километр (Тульская область) и на участке с 1091-го по 1119-й км (Ростовская область).

Фото: ГК «Автодор»