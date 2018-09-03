Водителей готовят к новым дорожным знакам

Скорость на магистралях и дорогах решили регулировать новыми дорожными знаками — цифровыми. Их планируется устанавливать на автомагистралях и скоростных дорогах с разрешенной скоростью 90 и 110 км/ч. Соответствующий ГОСТ сейчас по запросу Минтранса разрабатывает Российский дорожно-исследовательский институт (РосдорНИИ).
Согласно условиям разработки, знаки будут менять скоростной режим в зависимости от текущих погодных условий и дорожной обстановки. Такие знаки должны войти в интеллектуальную систему управления, предусмотренную федеральным законом, вступающим в силу в конце этого года.
По словам экспертов, новые знаки обойдутся в 5–10 раз дороже обычных, пишут «Известия». Кроме того, по мнению экспертов, их введение может потребовать и внесения изменений в Правила дорожного движения.
- Вскоре в ПДД появятся новые дорожные знаки.
- Новые знаки позволят местным властям ограничивать въезд неэкологичного транспорта в отдельные районы города.
Фото: Дирекция автомобильных дорог Кузбасса
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