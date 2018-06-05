Платные дороги и… бесплатный бензин!

Наши платные дороги: правила поведения и советы по выживанию.

Про бесплатный бензин — не шутка, а любопытная реальность, в которую сегодня трудно поверить. Но это — правда! Подробности — чуть позже.

Северный обход Одинцова

В предыдущем материале о наших платных дорогах — М-4, М-11 и т.п., вызвавшем довольно бурную реакцию как их противников, так и сторонников, мы затронули кучу вопросов, повисших в воздухе. Что, к примеру, делать, если я забыл дома бумажник? Как получилось, что продаваемые транспондеры работают не на всех дорогах? Почему одновременно установлены жестяные и электронные знаки — кому надо подчиняться? Регламентирует ли государство стоимость проезда? Кто такой аварийный комиссар — медик, спасатель или продавец услуг?

Мы заехали вот сюда.

Как это часто бывает, на статью откликнулись специалисты, скажем так, «из другого района»… Мол, за упомянутые в материале дороги мы не отвечаем, но вот если приедете к нам, на «Северный обход Одинцова», то всё покажем, расскажем, поясним и т.п.

Само собой, что мы собрались и поехали. И сразу скажем, не пожалели — хотя и считаем, что часть вопросов так и не превратилась в ответы…

Вид изнутри: сюда мы платим деньги! Кстати, войти сюда можно только… из подземелья!

В каждую кабину кассира ведет вот такой вход из подземного коридора. Нам удалось сюда проникнуть в сопровождении охраны — иначе нельзя. Ну и правильно. Подземный коридор поперек трассы, ведущий ко всем кабинам, выглядит совсем не устрашающе.

Общее впечатление от одинцовского участка — вполне положительное. Приведенные ниже ответы на многие вопросы, а также фоторяд — тому подтверждение. А еще мы сделали два весьма любопытных открытия!

Аварийный комиссар

Первое касается работы местного аварийного комиссара. Мало того, что все его услуги совершенно бесплатны: он готов даже плеснуть 5 литров бензина или дизтоплива в ваш опустевший бак! Бесплатно!!! Логика простая: человек едет по платной трассе, а потому не должен испытывать неудобств. К сожалению, тут же появились халявщики, повадившиеся ездить сюда как раз в надежде урвать (иначе не скажешь) эти самые 5 литров. Самые ленивые из них не удосуживаются даже опустошить собственный бак: мол, все равно хочу! Понятное дело, что все клиенты, получившие свою порцию топлива, тут же берутся «на карандаш» — и если выяснится, что бак товарища такого-то опустел именно здесь уже второй раз за неделю, то халява ему не светит…

Видео и жилетки

Они имеют право на бесплатный проезд.

Второе открытие связано с видеонаблюдением за ситуацией на трассе. Прощаясь с «хозяевами», один из авторов снял врученную ему при въезде светоотражающую жилетку , чтобы вернуть на место — и уже полез было в машину, но чуть замешкался. Тут же у аварийного комиссара запиликал телефон — что, мол, за дела? Человек на дороге и без жилетки — непорядок!

Но кое-что, на наш взгляд, все-таки осталось неразъясненным.

Что именно? К примеру, почему на одних платных трассах предусмотрено освещение, а на других — нет? Почему нет единой общероссийской системы пиктограмм (а вообще-то, дорожных знаков!), поясняющих водителю, в какой ряд ему следует проехать для оплаты карточкой или наличными? Почему проведение ремонта дорожного полотна, сильно затрудняющее движение, не отменяет платы за проезд? Почему стационарные дорожные знаки то и дело соседствуют с электронными, диктующими подчас совсем иные условия движения?

Чьи в лесу шишки?

Кому принадлежит платная дорога — государству, частнику или никому?

Есть такое понятие — концессия. В данном случае это — договор о создании государственной дороги за счет средств инвестора, при этом инвестор получает возможность эксплуатировать дорогу, забирая доход себе. Применительно к одинцовскому участку договор заключили Федеральное дорожное агентство Минтранса РФ. В течение 30 лет концессионер продает автомобилистам услугу проезда по трассе для возврата вложенных средств, но собственником дороги при этом не является. А через 30 лет объект (то есть дорога!) будет полностью передан государству. Для точности отметим, что с мая 2010 г. функции государства исполняют Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор») и концессионер ОАО «Главная дорога». А после окончания строительства и ввода в эксплуатацию для оперативного управления, сбора платы и технологического контроля дороги был привлечен оператор «Новое качество дорог».

«Скорая» и ей подобные службы проезжают без задержек.

Я забыл деньги, карточки и т.п. — что мне делать?

Такое бывает, но решение проблемы одно: вам помогут выехать и развернуться. Проехать «в долг» не получится: сегодня система не приспособлена для накладывания и взимания штрафов. Хорошо это или плохо? На наш взгляд — плохо, потому что неминуемо образуется толчея. Но пропустить забывчивого водителя, наложив на него отложенный штраф, как это делают с помощью камер видеонаблюдения, нельзя.

Честно говоря, это непонятно: пятиться задом по узенькому коридору, да еще выслушивать комментарии тех, кто вынужден сдавать назад вместе с тобой, для многих водителей — стрессовая задача. Но кто конкретно должен разрулить ситуацию, если не государство?

Как получилось, что транспондеры, приобретенные на разных дорогах, оказываются на некоторых трассах неработоспособными?

А вот потому и получилось, что изначально каждый подрядчик отвечал только за свою дорогу. Вообще-то, на наш взгляд, это обязано контролировать государство. Впрочем, современные транспондеры работают на всех дорогах. Но вам предстоит определенная возня с их регистрацией.

Пиктограммы на каждой платной дороге — свои, местного розлива. Единой системы не существует.

Подробнее? Пожалуйста… С 15 января 2018 года пользователи транспондеров «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» могут использовать свой девайс при проезде не только на «Северном обходе Одинцова», но и по иным платным автомобильным дорогам — М-3, М-4, М-11, ЗСД. Соответственно, пользователи «Северного обхода Одинцова» при проезде через ПВП могут воспользоваться не только транспондерами «ГЛАВНАЯ ДОРОГА», но и транспондерами иных участников системы межоператорского взаимодействия (ООО «АПД», ООО «МСС», ООО «ОССП»). Правда, правила подключения интероперабельности везде разные — где-то надо включить ее в личном кабинете, а где-то, как в случае с транспондером Северного обхода, достаточно, чтобы баланс был более 500 рублей. Тогда им можно оплачивать проезд по любой платной дороге в России.

Почему на платных дорогах встречаются как «обычные», жестяные знаки дорожного движения, так и электронные, перестраиваемые? Какие из них «главнее»?

Это — еще один пример откровенно непродуманного решения. Понятно, что электронный знак позволяет менять, к примеру, скоростное ограничение в зависимости от реальной ситуации — снегопад, затор и т.п. Но действие «жестянки» при этом никто не отменял! Получается, что с интервалом в сотню метров могут стоять два знака, диктующие разные ограничения. Это — непорядок.

Реверсивная полоса, вид сверху.

Регламентирует ли государство стоимость проезда?

С февраля 2016 года установлены параметры предельных значений оплаты. Но есть случаи, когда тарифы регулируются внутри концессионных соглашений с учетом сроков возврата инвестиций.

При проезде через шлагбаум вам «на хвост» сел «заяц», желающий проскочить бесплатно. Что делать?

Ничего не делать. Если выяснится, что с вас при этом списали двойную плату, то разницу вам гарантированно обещают вернуть. Не нужно останавливаться, включать аварийку и требовать провести разбор на месте. Добром это не кончится: обиженный «заяц» обязательно захочет испортить вам настроение. Способов много.

Абсолютно все участки платной дороги отслеживаются в режиме реального времени. На четвертом экране слева в верхнем ряду видно, что аварийный комиссар подъехал к мотоциклистам, остановившимся по какой-то причине у края дороги.

Я по ошибке заехал не в тот ряд — как мне расплатиться?

Только сдав назад и заехав в нужный ряд. Охранник поможет вам это сделать — он же отодвинет выстроившуюся сзади очередь. И мы считаем, что это — неправильно. Очередь не виновата в том, что один из водителей ошибся. А виновник, скорее всего, начнет нервничать: двигаться задним ходом в ограниченном пространстве ему будет тяжело, а подчас и вообще не по силам. Представьте, что за рулем юное создание или, напротив, дедушка — ну зачем ему такие маневры?

А вот такая ситуация здесь повторяется каждые пять минут. Водитель опять заехал «не туда» — теперь ему придется сдавать задним ходом. А вместе с ним и всей очереди — сотрудник службы охраны поможет это сделать.

Впрочем, сотрудники одинцовского участка с нами не согласились. Дескать, есть и другой момент: из-за безостановочного проезда полосы для транспондера всегда свободны, в то время как на полосах для «наличных» несколько машин могут выстроиться в очередь. Если разрешить оплачивать проезд наличными в транспондерных полосах — даже в виде исключения, то найдется много желающих «случайно» заехать именно на них, чтобы не стоять в очереди даже из двух машин. Таким образом, о non-stop на транспондерных полосах можно будет окончательно забыть.

Автомобиль аварийного комиссара, вид изнутри. Есть даже топливо на тот случай, когда у застрявшей машины в баке — ноль…

Сколько стоят услуги аварийного комиссара и какую помощь можно от него ожидать?

Услуги аварийного комиссара бесплатные. Причем даже вызывать никого не нужно — аварком подъедет сам, поскольку остановившуюся на платной дороге машину мгновенно зафиксируют операторы. Заглох мотор, спустило колесо, кончилось топливо, стало плохо — он должен разрулить любую ситуацию. Даже заполнение европротокола при необходимости он возьмет на себя — мол, вот здесь пиши, вот тут распишись…

Редакция благодарит руководителя пресс-службы АО «Новое качество дорог» Дениса Балакирева за помощь в подготовке материала.



