100 рублей или жизнь? Наши водители выбирают деньги!

Хочешь выжить — надень светоотражающий жилет! Теперь этого требуют Правила дорожного движения. Авторы ЗР провели ночной эксперимент на дороге и предлагают незамедлительно внести поправки в новый пункт Правил 2.3.4. В нем нужно упомянуть не только водителей, но и пассажиров, к ограниченной видимости добавить недостаточную и говорить не о вынужденной остановке, а о любой.

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С лета 2015 года носить фликеры или иные светоотражающие элементы обязали пешеходов, которые передвигаются вдоль неосвещенных загородных трасс. А с марта 2018‑го быть заметными обязаны и водители, которые покидают автомобиль и тут же становятся, по сути, «безлошадными». Причем им полагается конкретное «средство защиты» — светоотражающий жилет или куртка.

И это правильно! Только вот беда — в России без жесткого контроля и штрафов нововведения не приживаются. За примерами не надо далеко ходить. Пристегиваться ремнем безопасности и снять тонировку с передних стекол многих заставили только поголовные проверки и штрафы. А теперь скажите на милость — кто будет искать по бескрайним ночным трассам «темных» личностей с целью их наказать?

Тем более что и штрафа конкретно за это нарушение пока нет. Протокол могут составить разве что по статье 12.27 КоАП «Невыполнение обязанностей в связи с ДТП» (штраф 1000 рублей). Но ни за отсутствие спецодежды в машине, ни за выход на обочину без нее никаких санкций не предусмотрено. Может, пора установить штраф и наказывать нарушителей? Это будет куда полезнее для безопасности, чем карать незадачливых водителей за случайное пересечение сплошной линии одним колесом.

Представляете, насколько сокращают видимость грязные или даже слегка запыленные ­фары? При неидеальном свете автомобиля польза от жилета, надетого находящимся на обочине человеком, неоценима.

Наша настойчивость не прошла даром, хотя власти реагировали неспешно. И мы рады, что Россия в столь важном вопросе встает на европейский путь. Практически во всех странах Старого Света светоотража­ющий жилет стал обязательным больше десяти лет назад. Причем в некоторых государствах таких жилетов в автомобиле должно быть не меньше, чем посадочных мест, - вне зависимости от того, сколько в нем человек. Я немало проехал по дорогам Европы и могу подтвердить: человека без жилета возле автомобиля на обочине там не увидишь.

ПОЧЕМУ СТОИМ? Российская привычка останавливаться на трассе где вздумается появилась отнюдь не от бескультурья. Наоборот — из-за того, что культурно отправить естественные потребности как раз негде. Вы пробовали зайти в придорожный туалет на трассе? Удовольствие то еще. Даже красивые фирменные АЗС далеко не всегда готовы предоставить удобства. Где-то вода закончилась, где-то нормальный туалет не предусмотрен в принципе. Обычную площадку для отдыха не найти днем с огнем, а уж на благоустроенную и не надейтесь. Дальнобойщики стоят на обочинах тоже не от хорошей жизни. Средний возраст грузовика в России — 20 лет, так что поломки случаются нередко. А на подступах к Москве фуры пережидают запретное время езды по МКАДу: достаточное количество стоянок для них так и не организовали.

В ПДД жизнеспасительную норму прописали — отлично! Но, как у нас это часто бывает, ограничились полумерами. Во‑первых, при выходе из машины в темноту надевать жилет должен только водитель. А пассажиры пусть остаются невидимками? Во‑вторых, об условиях недостаточной видимости (дождь, туман, снегопад) в новой норме не сказано ни слова. А ведь в таких условиях разглядеть человека трудно даже днем. В‑третьих, надевать жилет в темное время и на загородных трассах обязывают только в случае «вынужденной остановки». Согласно ПДД, это поломка, авария или иная нештатная ситуация. Однако Правила не запрещают остановку за городом без причины, просто так. Получается, в этом случае надевать жилет не нужно?

Жилет не будет лишним ни днем, ни при уличном освещении. Ходить в нем всегда мы, конечно, не призываем. Но настоятельно рекомендуем надевать его в любой ситуации, когда вы можете стать «неожиданностью» на дороге.

Предлагаем незамедлительно внести поправки в новый пункт Правил 2.3.4. В нем нужно упомянуть не только водителей, но и пассажиров, к ограниченной видимости добавить недостаточную и говорить не о вынужденной остановке, а о любой.

Останавливаясь на обочине в темноте, водители всегда оставляют включенными габаритные огни или аварийную сигнализацию. Это правильно, однако светящиеся на корме фонари мешают рассмотреть то, что расположено за ними. Для проезжающего водителя возникший в последний момент силуэт человека станет полной неожиданностью. Резкое торможение или попытка сработать рулем могут стать причиной аварии. Видите человека на фотографии? А ведь он там есть, причем до него всего 50 метров! То есть даже с разрешенных 90 км/ч затормозить не успеешь.

Та же ситуация, но водитель стоящего на обочине автомобиля надел светоотражающий жилет — и он заметен! Дистанция для торможения выросла аж до 250 метров.

Фары редакционной Весты светят неплохо: они еще не успели помутнеть от времени. Человек без жилета в их свете виден с 58 метров. Слегка запыленные фары мы привыкли считать чистыми, но замеры показывают: видимость сократилась до 53 метров. Минус пять метров — целый корпус автомобиля! В третьем испытании (на фото) замазываем фары грязью, имитируя «зимний коктейль». С таким светом водитель все равно что слепой: человека без жилета он увидит только на расстоянии 39 метров.

Надетый жилет даже при сильно замызганных фарах виден на расстоянии 150 метров. Этого хватит, чтобы остановиться с любой разрешенной скорости. При чистых фарах дистанция видимости увеличивается до 250 метров.

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Некоторые автомобилисты восприняли новую обязанность как очередной повод для поборов — ведь они должны потратиться на жилет и рискуют попасть на штраф. Настроения водителей понятны и легко объяснимы на фоне постоянно дорожающих полисов ОСАГО, нормы об обязательном использовании шин по сезону и запредельно глупой идеи лепить знак Ш на корму. А теперь еще одна напасть — жилет! Но поверьте: это нововведение нужное и полезное, оно действительно способно спасти немало жизней. Предлагаем еще раз вместе убедиться в этом, просмотрев фотоснимки, сделанные нами в типичных дорожных ситуациях. Вывод очевиден: находясь на обочине дороги, яркий жилет следует надевать даже днем. Хотя бы потому, что потенциально опасные «летчики» инстинктивно сбросят скорость, приняв вас за инспектора ДПС.

Цена светоотражающего жилета — чуть более ста рублей. Неужели вы оцениваете свою жизнь дешевле?