100 рублей или жизнь? Наши водители выбирают деньги!

С лета 2015 года носить фликеры или иные светоотражающие элементы обязали пешеходов, которые передвигаются вдоль неосвещенных загородных трасс. А с марта 2018‑го быть заметными обязаны и водители, которые покидают автомобиль и тут же становятся, по сути, «безлошадными». Причем им полагается конкретное «средство защиты» — светоотражающий жилет или куртка.
И это правильно! Только вот беда — в России без жесткого контроля и штрафов нововведения не приживаются. За примерами не надо далеко ходить. Пристегиваться ремнем безопасности и снять тонировку с передних стекол многих заставили только поголовные проверки и штрафы. А теперь скажите на милость — кто будет искать по бескрайним ночным трассам «темных» личностей с целью их наказать?
Тем более что и штрафа конкретно за это нарушение пока нет. Протокол могут составить разве что по статье 12.27 КоАП «Невыполнение обязанностей в связи с ДТП» (штраф 1000 рублей). Но ни за отсутствие спецодежды в машине, ни за выход на обочину без нее никаких санкций не предусмотрено. Может, пора установить штраф и наказывать нарушителей? Это будет куда полезнее для безопасности, чем карать незадачливых водителей за случайное пересечение сплошной линии одним колесом.
Представляете, насколько сокращают видимость грязные или даже слегка запыленные фары? При неидеальном свете автомобиля польза от жилета, надетого находящимся на обочине человеком, неоценима.Еще в далеком 2010 году в журнале «За рулем» был опубликован первый материал о пользе светоотражающих жилетов для всех участников дорожного движения — пешеходов, мотоциклистов и автомобилистов. Мы доказали, что человек в яркой накидке становится заметнее всегда — и ночью, и днем, и в солнечную погоду, и в дождь! А 2012 год ЗР объявил Годом безопасности, и одним из главных пунктов программы стала агитация деятелей искусства и других известных людей за ношение жилетов.
Наша настойчивость не прошла даром, хотя власти реагировали неспешно. И мы рады, что Россия в столь важном вопросе встает на европейский путь. Практически во всех странах Старого Света светоотражающий жилет стал обязательным больше десяти лет назад. Причем в некоторых государствах таких жилетов в автомобиле должно быть не меньше, чем посадочных мест, - вне зависимости от того, сколько в нем человек. Я немало проехал по дорогам Европы и могу подтвердить: человека без жилета возле автомобиля на обочине там не увидишь.
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ПОЧЕМУ СТОИМ?
Российская привычка останавливаться на трассе где вздумается появилась отнюдь не от бескультурья. Наоборот — из-за того, что культурно отправить естественные потребности как раз негде. Вы пробовали зайти в придорожный туалет на трассе? Удовольствие то еще. Даже красивые фирменные АЗС далеко не всегда готовы предоставить удобства. Где-то вода закончилась, где-то нормальный туалет не предусмотрен в принципе. Обычную площадку для отдыха не найти днем с огнем, а уж на благоустроенную и не надейтесь.
Дальнобойщики стоят на обочинах тоже не от хорошей жизни. Средний возраст грузовика в России — 20 лет, так что поломки случаются нередко. А на подступах к Москве фуры пережидают запретное время езды по МКАДу: достаточное количество стоянок для них так и не организовали.
В ПДД жизнеспасительную норму прописали — отлично! Но, как у нас это часто бывает, ограничились полумерами. Во‑первых, при выходе из машины в темноту надевать жилет должен только водитель. А пассажиры пусть остаются невидимками? Во‑вторых, об условиях недостаточной видимости (дождь, туман, снегопад) в новой норме не сказано ни слова. А ведь в таких условиях разглядеть человека трудно даже днем. В‑третьих, надевать жилет в темное время и на загородных трассах обязывают только в случае «вынужденной остановки». Согласно ПДД, это поломка, авария или иная нештатная ситуация. Однако Правила не запрещают остановку за городом без причины, просто так. Получается, в этом случае надевать жилет не нужно?
Предлагаем незамедлительно внести поправки в новый пункт Правил 2.3.4. В нем нужно упомянуть не только водителей, но и пассажиров, к ограниченной видимости добавить недостаточную и говорить не о вынужденной остановке, а о любой.
Некоторые автомобилисты восприняли новую обязанность как очередной повод для поборов — ведь они должны потратиться на жилет и рискуют попасть на штраф. Настроения водителей понятны и легко объяснимы на фоне постоянно дорожающих полисов ОСАГО, нормы об обязательном использовании шин по сезону и запредельно глупой идеи лепить знак Ш на корму. А теперь еще одна напасть — жилет! Но поверьте: это нововведение нужное и полезное, оно действительно способно спасти немало жизней. Предлагаем еще раз вместе убедиться в этом, просмотрев фотоснимки, сделанные нами в типичных дорожных ситуациях. Вывод очевиден: находясь на обочине дороги, яркий жилет следует надевать даже днем. Хотя бы потому, что потенциально опасные «летчики» инстинктивно сбросят скорость, приняв вас за инспектора ДПС.
Цена светоотражающего жилета — чуть более ста рублей. Неужели вы оцениваете свою жизнь дешевле?
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