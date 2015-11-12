Безопасность: чтобы видели!

В некоторых странах среди обязательного оснащения автомобиля всегда найдется яркий светоотражающий жилет. Чтобы в случае поломки или аварии обозначить человека на дороге. Нужно ли это? Действует ли? Мы провели эксперимент и можем уверенно сказать: да! Жилет — вещь полезная!

Поломка автомобиля, авария или пожар события неприятные, но случиться могут с каждым. Вот тогда и понимаешь, что вставший посреди дороги автомобиль можно обозначить оранжевым треугольником. Ссадину на лбу заклеить пластырем из аптечки. Даже огонь можно при некоторой сноровке затушить из красного баллона. Поэтому аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки — обязательный набор для любого российского автомобилиста. Мало того — без этих нехитрых предметов не пройти технический осмотр. Но как обозначить себя, любимого, суетливо снующего по проезжей части вокруг предательски вставшего автомобиля?

Безопасность Человек в черном почти не виден на фоне машины. Не прячьтесь от других водителей, сделайте себя ярким и… видимым

Безопасность

А вообще, зачем это надо? Да чтобы не раздавили! Знаете, что такое авария после аварии? Это когда часть водителей, завидев происшествие, раскрыли рты, убрали ногу с педали и смотрят куда угодно, только не на дорогу. Другие же несутся не сбавляя прыти… И друг в друга въезжают, и стоящие автомобили бьют, и людей давят. Даже многоопытным, закаленным инспекторам ГИБДД порой достается.

Безопасность В темное время суток обозначать себя на дороге просто необходимо!

Хотя последние от простых водителей и пассажиров, понуро бродящих вокруг пострадавшего авто, заметно отличаются. Не фуражкой, погонами и пистолетом — этих атрибутов дорожной власти издалека не видно. А яркими, желто-зелеными форменными жилетами, в которые инспекторов одели для их же безопасности.

Безопасность Двухколесные собратья по дорожному движению создают немало проблем. Парней на них лучше видеть издалека как днем, так и ночью

Кто мешает простым водителям пользоваться подобной яркой «спецодеждой», расшитой светоотражающими полосками? Да никто не мешает! Правда, никто и не обязывает. Так стоит ли тратиться? Проверим.

Увидел — затормозил

Эксперимент предельно прост. Покупаем яркую жилетку, вооружаемся милицейским радаром и выходим на большую дорогу. Машина припаркована на обочине, один из членов экипажа суетится вокруг автомобиля, изображая замену колеса, другой измеряет скорость проезжающих мимо. Затем «ремонтник» надевает жилет, и эксперимент продолжается. Проезжий народ явно начинает осторожничать. Меняем дислокацию, повторяем опыт. Реакция на яркий жилет та же — все едут осторожнее.

Безопасность «Выстрел» и… прибор фиксирует рекорд трассы. Доморощенный гонщик промчался мимо стоящего на обочине автомобиля со скоростью 177 км/ч

Ура! Работает! Даже солнечным днем, когда и так все отлично видно. А если в серый пасмурный день? А темной ночью в свете фар? Посмотрите на картинки. Комментарии, как говорится, излишни.

Безопасность

Купите жилетку! Вещь недорогая (150–200 руб.), но лишней не окажется, когда придется что-то ремонтировать на обочине или, хуже того, бродить по проезжей части вокруг разбитой машины. Черт с ним, со сломанным или разбитым железом. Его можно починить. Или купить новое. Тем более оно заботливо обозначено аварийным знаком. Чтобы видели! Любите себя, как минимум, не меньше, чем свою машину. Себя нового не купишь…

Безопасность

В первом случае мы расположились на малопроезжей местной дорожке. Почти все проезжавшие мимо водители превышали скорость, но соблюдали в этом деле умеренность. На появление человека в жилете отреагировали однозначно — число нарушителей сократилось вдвое, а средняя скорость упала ниже законных 90 км/ч.

Второй замер проводили на оживленной подмосковной магистрали. Носитель заветного жилета теперь не стоял столбом, изображая фанерного гаишника, а имитировал замену колеса. И все равно эффект заметен. Скорость проезжавших мимо снизилась в среднем на 12 км/ч, да и процент шумахеров заметно уменьшился.

Замеры проводили с помощью стандартного милицейского радара. В каждом случае измеряли скорость 30 проезжавших мимо автомобилей.





ВИДЕО: Эксперимент на дороге



