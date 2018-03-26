Какие штрафы могут подстерегать туристов за рубежом. Исследование

Отдыхающим в Европе следует знать, что в разных странах за нарушения ПДД полагаются разные штрафы — в зависимости от местного законодательства. Причем разброс значений может быть довольно ощутимым.

Самые высокие штрафы полагаются тем, кто попался за рулем в нетрезвом виде, существенно превысил допустимую скорость или пользовался за рулем мобильным телефоном. О наиболее распространенных штрафах в европейских странах рассказали в ADAC (крупнейшая общественная организация автомобилистов Германии).

Наиболее высокие штрафы водителей ждут в Норвегии, Швеции, Нидерландах, Швейцарии и Италии. Любой, кто превысит допустимую скорость на 20 км/ч, должен заплатить по меньшей мере 375 евро в Норвегии, 170 евро в Италии, 165 в Нидерландах, 155 евро в Швеции и по 135 евро в Дании и Франции. В Германии за это полагается сравнительно немного — всего 35 евро.

Гораздо жестче штрафы за превышение скорости на 50 км/ч. Так, в Великобритании за это оштрафуют уже на 2850 евро (в пересчете с фунтов), в Австрии — на 2180 евро, во Франции — на 1500 евро, в Нидерландах — на 660 евро, в Испании — на 600 евро. В Швеции за такое нарушение грозит штраф в размере двух среднемесячных окладов.

За управление автомобилем в нетрезвом виде самый высокий штраф ждет в Италии, где допустимое значение алкоголя в крови составляет 0,5 промилле, но это в среднем, для начинающих водителей и профессионалов действуют более строгие нормы. Штраф за это деяние составит от 530 евро, в Швеции — 520 евро, в Испании — 500 евро, в Нидерландах — 325 евро, и по 300 евро в Австрии и Словении. В Дании за это оштрафуют на один среднемесячный оклад.

Кроме того, в Испании полиция может конфисковать автомобиль начиная с 1,2 промилле в крови, в Италии — при 1,5 промилле, в Дании такое наказание действует от 2,0 промилле.

Если вы звоните за рулем, не используя устройство громкой связи, вас ждет штраф в 230 евро в Британии и Нидерландах, по 200 евро в Дании и Испании, 160 евро в Италии и 135 евро во Франции.

Нарушение правил парковки также не должно восприниматься автомобилистами легкомысленно. Так, в Испании за это оштрафуют на 200 евро, В Нидерландах — на 95 евро, а в Дании — на 70 евро, в Чехии — на 60 евро, в Бельгии — на 55 евро. В Германии штраф может составлять от 10 до 70 евро.

За непристегнутый ремень безопасности самый большой штраф полагается в Великобритании и составляет 570 евро, в Испании за это же нарушение придется заплатить 200 евро, в Нидерландах — 140 евро, во Франции — 135 евро, в Словении — 120 евро.

В Испании, Италии и Франции тем, кто оплачивает штрафы сразу же, положены значительные скидки.

В России составили рейтинг марок автомобилей, владельцы которых чаще всего нарушают правила дорожного движения. В лидерах — люксовые бренды.

С 18 марта водители обязаны в темное время суток или в условиях плохой видимости надевать в случае вынужденной остановки или ДТП вне населенных пунктов светоотражающие жилеты, однако штраф за нарушение этой нормы пока не предусмотрен.



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