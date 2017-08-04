Новые пункты ПДД, за которые не будут штрафовать

С 18 марта все водители в России обязаны в темное время суток или в условиях плохой видимости надевать в случае вынужденной остановки или ДТП вне населенных пунктов светоотражающие жилеты. Однако если не надеть, то ничего за это не будет…

Постановление об обязательном введении в России светоотражающих жилетов для водителей глава Правительства Дмитрий Медведев подписал 18 декабря прошлого года, и вот теперь, спустя ровно 90 дней оно вступило в силу.

Появившийся в разделе № 2 ПДД «Общие обязанности водителей» пункт 2.3.4 предписывает водителям «в случае вынужденной остановки или ДТП вне населенных пунктов находиться на проезжей части или обочине в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами из световозвращающего материала, соответствующего требованиям ГОСТа».

Данная норма, однако, как сообщает пресс-служба ГИБДД, является регулятивной, то есть административной ответственности за ее несоблюдение не предусмотрено. Между тем в ряде развитых стран за игнорирование требования об использовании светоотражающего жилета водителей наказывают штрафом, а сами жилеты законы предписывают надевать не только ночью или при плохой видимости, но и во всех случаях нештатного покидания автомобиля вне населенных пунктов.

Госавтоинспекция рассчитывает, что новый пункт ПДД позволит снизить смертность на дорогах в результате наездов на водителей, оказавшихся на проезжей части или обочине. В 2017 году произошло 386 подобных ДТП, в которых 67 человек погибли и 347 получили ранения различной степени тяжести. Одна из самых громких аварий этого типа случилась в сентябре прошлого года в Москве: 18-летний актер сериала «Физрук» Егор Клинаев остановился на МКАДе, чтобы помочь попавшим в аварию людям, но затем его самого насмерть сбила машина.