​Марш-бросок через пол-России: инспекция «За рулем»

Сегодня в 10:00 утра стартовал пробег Москва — Севастополь. Мы проверяем самый популярный маршрут у автомобилистов страны, рассказываем о необычных засадах ГИБДД, особенностях покрытия и забавной этнографии.

Сейчас два кроссовера Chery Tiggo3 в спонсорских наклейках преодолели первый платный участок автодороги М-4. Едем по самому популярному туристическому маршруту — в Крым. По пути останавливаемся на ночевку в Воронеже (проверим, так ли хороши местные стейки), Ростове-на-Дону (октябрьские раки — это годно?), Краснодаре (на футбол надо идти?), Тамани (виноград, к сожалению, уже убрали, продегустируем новый розлив от «Фанагории»), проезжаем Крымский мост и прибываем в Севастополь.

По официальным данным, в этом году полуостров посетили 15 миллионов туристов! В Италию, для сравнения, съездили лишь 500 тысяч россиян. И этот поток в Крым будет лишь увеличиваться: полуостров связан теперь с «материком» Крымским мостом. «За рулем» делал репортаж о стройке века до открытия движения. Теперь посмотрим на новую стадию работы моста: там уже открыли движение грузового транспорта.

Даже при полной (не совсем правда! — на самом деле загрузка даже несколько выше) загрузке наши Tiggo3 позволяют держать высокую скорость.

Через три дня будем на мосту, а главная остановка — в Ростове-на-Дону. Там пройдет фестиваль «Безопасный город — безопасный дом».

Начался же пробег от Краснокурсантского сквера в столице, где установлен памятник погибшим воинам внутренних войск. Наше мероприятие идет в рамках отмечания 66-летия образования вневедомственной охраны войск нацгвардии России. Поэтому наш пробег — это не просто пробег, а марш-бросок (за рулем Chery).

Следите за публикациями. Пока дорога очень хорошая. Вот уже и дождь прекратился…

Кстати!

Журналисты «За рулем» будут рады подсказкам от автомобилистов в городах нашего пробега, что надо посмотреть, какую яму на трассе изучить, где проверить засаду ГИБДД… — свои советы оставляйте в комментариях.

Фото: Илья Пименов / «За рулем»