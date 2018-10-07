Марш-бросок ЗР: стрельба, взрывы и конкурс дронов

Почти весь третий день участники пробега из Москвы в Севастополь на машинах Chery провели в Ростове-на-Дону. И так загостились, что входить в график пришлось с мигалкой.

Третий этап марш-броска «За рулем» на машинах Chery начался в Ростове-на-Дону. Отчет по итогам первого дня автопутешествия по маршруту Москва-Севастополь читайте тут, дневник второго дня — по этой ссылке. Едем в Краснодар!

В Ростове-на-Дону нас пригласили на праздник «Безопасный город. Безопасный Дон», который проходил в этом году второй раз. Фактически этот фестиваль достижений Росгвардии.

Размах, однако! В программе праздника — выставка военной техники и новейшего вооружения, в том числе беспилотных летательных аппаратов; показательные выступления спецназа (противник был, естественно, повержен, а у нас в ушах до сих пор звенит от выстрелов и взрывов); концерты военных оркестров; конкурсы и призы; традиционная для военизированных праздников полевая кухня...

По официальным данным, праздник посетили 5000 ростовчан и гостей города, среди них и мы со своими Chery.

Выбраться из окружения КАМАЗов и БТРов оказалось непросто: пришлось дожидаться завершения фестиваля. Из города вышли только после обеда. Стремительная фотосессия возле «тачанки-ростовчанки» (памятника комсомольцам Первой конной), и мы берем курс нс Краснодар.

Дорога

Чтобы сократить отставание от графика, от стационарной поста ДПС после города идем с машиной сопровождения. Скорее летим: 274 км преодолели за три часа с заправкой и перекурами. И все равно находятся те, кто умудряется обгонять нашу мини-колонну. Новенькая Audi A6 с краснодарскими номерами — это понятно. Разваливающаяся на ходу «десятка» с адыгейскими — не очень.

На этом участке дороги два новых, пока не действующих пункта оплаты. Заработают — придется платить еще по сотне с легковушки.

На трассе множество грузовиков, везут полными прицепами брюкву. Вдоль дороги продают изделия из овчины. Как и по пути в Ростов-на-Дону, на разделительных барьерах стоят противоослепляющие пластины.

Плохих участков два: перед рекой Бейсужек и на въезде в Краснодар. Кущевскую проехали без остановок. Неудивительно — с мигалкой-то! И никаких засад! Попрятались?

Запоминающиеся названия

В 42 км от Ростова — хутор Ельбузд. Есть ещё Эльбузд, река, левый приток Кагальника. В переводе с убыхско-адыгского — «великий, свирепый».

Веселая жизнь — хутор в Павловском районе. На выезде под знаком с перечеркнутой Веселой жизнью любят фотографироваться местные женихи. Да и проезжие тоже.

Река Бейсуг и речка Бейсужек (в переводе с тюркского — княжеская).

А вот река Сасыка. И это название от тюркского сасыкъ, что значит «грязный, вонючий».

Машины

Хорошо, что мы заправились 95-м, ведь нам нужно было удержаться на хвосте 2,5-литрового Ford Mondeo. А многие пытаются разорвать колонну, не понимая, что мы идем вместе с полицейской машиной — раньше колонны обозначали ближним светом фар, сейчас с фарами ездят все.

На 95-м Chery Tiggo 3 едут лучше, на все свои 126 сил. Но у одной на высокой скорости проявляется дисбаланс колес.

На следующий день планируем посещение местного дилерского центра с полным осмотром и обслуживанием наших автомобилей.