Марш-бросок «За рулем»: четырехфазная мойка за 800 руб. Есть дороже?

Автопробег «За рулем Chery» проходит на позитиве — хотя нам пришлось неоднократно сталкиваться с двумя главными русскими бедами...

Второй этап марш-броска «За рулем» на машинах Chery в сопровождении Росгвардии начался в Воронеже и завершился в Ростове-на-Дону. Отчет по итогам первого дня автопутешествия по маршруту Москва-Севастополь читайте тут.

Продолжаем знакомство с интересными названиями населенных пунктов. Например, Верхний Мамон. Оказывается, слово, от которого произошло это название, позаимствовано греками из древнееврейского: мамонас означало «имущество, состояние». Мамона — богатство, земные сокровища.

А Аглос? Явно что-то нерусское. Оказывается, это сокращение от «агролесомелиоративная опытная станция». Ну хоть с городом Дядин все понятно. Дядин — это не Тётин.

Знатоки географии юга России уже догадались, что пробег «За рулем», Росгвардии и Chery достиг Ростова-на-Дону, преодолев еще 564 км от Воронежа.

Как дорога?

В целом неплохо. Есть три участка, где не очень комфортно. Первый — через пару десятков километров после Воронежа, где реконструируют трассу. Пока — в северном направлении. Поднимают дорожное полотно, делают новые разделительные барьеры. Дорога сужается до одной полосы в каждом направлении, много грузовиков, так что скорость движения несколько снижается.

Второй неприятный участок начинается где-то на 787-м километре М4, а заканчивается к 790-му километру. В составе верхнего слоя крупный гравий, дорожное полотно в глубоких трещинах и колеях, местами поперечные волны, так что грузовики едут в левой полосе, а легковушки опережают их по правой.

Наконец, за 50 километров перед Ростовом еще один ремонт дороги, грузовики выстраиваются в вереницы. Но стараются ехать быстро, так что и здесь скорость падает не критично. Уже в Ростове смотрим среднюю: 90 км/ч!

На 884-м километре на разделительном бордюры начинаются часто стоящие вертикальные пластины. Оказывается, они защищают от ослепления встречным фарами. Ноу-хау!

Есть ли засады?

В Ростовской области, под мостом, за ограждением, стоит «десятка» — вопреки всем правилам. А на барьере лежит камера фотофиксации. Коммерсанты!

Гаишники не скрываются: их посты видны издалека, как и сами инспекторы. Проверяют в основном грузовой транспорт. Легковушки им малоинтересны. Посмотрим, что будет дальше, ведь впереди у нас печально известный Кущевский пост. Хотя... Ведь с нами Росгвардия!

Как машины?

Наши Chery Tiggo 3 только радуют. Теперь ещё и сниженным аппетитом. Версия с вариатором расходует в среднем 9,1 литра на 100 километров, версия с механикой — 8 литров! А ведь Chery критикуют за высокий расход. Завтра ещё проведем эксперимент, попробуем сменить бензин с 92-го на 95-й, чтобы машинам было полегче на «тягунах» — длинных подъемах, которых полно на этом маршруте.

На одной из стоянок обнаружил, что гаджеты в Tiggo 3 заряжаются даже при выключенном зажигании. Удобно. В том числе для тренировки памяти. Вечером вынимаю из гнезда флешку с музыкой. Понятно, что аккумулятор даже за ночь она не посадит, но все же энергопотребитель.

Что смотреть по пути?

Вдоль дороги то и дело попадаются бахчевые развалы: торгуют арбузами и дынями, с грузовиков и тракторных прицепов — несмотря на грозные таблички «Торговля запрещена». Встречаются целые поля подсолнухов. А на 770-м километре — заправка «Макойл», в лукойловской стилистике. Вроде работает…

Наверное, самое интересное для автолюбителей находится на 932-м километре, в Каменске-Шахтинском. Это байк-центр, сервисная станция, отель и музей «Легенды СССР». Основу экспозиции составляют советские автомобили и мотоциклы. Самый ценный экспонат, по мнению смотрительниц, — бронированный ЗИЛ-41045, якобы обслуживавший супругу первого и последнего советского президента, Раису Максимовну Горбачеву.

А еще в музее можно послушать старую музыку и приобрести в качестве сувенира деньги советских времен. 6 разных купюр за 300 современных рублей.

Кстати, о деньгах. Как вы думаете, сколько в Ростове-на-Дону стоит помыть кузов Chery Tiggo 3 — сверху, без ковриков? 400? 500? Ну же, смелее! 800 рублей! На вопрос, почему так «дешево», управляющий мойки не моргнув глазом отвечает, что это некая четырехфазная мойка. Эх, Ростов-папа, хорошо хоть повеселил бесплатно. Кстати, а в каком городе России самые дорогие мойки? Пишите в комментариях, где живут самые жадные мойщики, запросившие за водные процедуры для вашего авто необоснованно дорого.

И как там говорил киношный Кузьмич? У нас дураков еще лет на сто припасено...

Зачем мыться, спрашиваете? А как же иначе- ведь завтра утром нас ждут на городском празднике. Но об этом — в следующем репортаже.