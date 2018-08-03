Скандальный пост ГИБДД «Кущевский»: МВД все же обнаружило нарушения!

Депутат от ЛДПР направил запрос главе Госавтоинспекции с требованием разобраться в безобразиях, которые творятся там в отношении автомобилистов. Ведомство вину частично признало...

Напомним суть проблемы: в июне глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) направил начальнику ГУОБДД МВД РФ Михаилу Черникову письмо, в котором просил приостановить работу поста ГИБДД «Кущевский» в связи со шквалом жалоб на деятельность его сотрудников. Те незаконно досматривали все подряд проезжающие автомобили и выявляли подозрительно много случаев перевозки наркотиков. Сами автомобилисты в соцсетях рассказывали, что препараты им подбрасывали в салон во время досмотра, а потом предлагали за «небольшое вознаграждение» закрыть глаза на перевозку наркотиков. Просили за это, к слову, до 300 тыс. рублей.

В ответе депутату начальника ГУ собственной безопасности МВД А. Макарова говорится, что действительно в 2018 году на указанном посту инспекторы выявили 133 факта оборота наркотических средств, возбуждено 79 уголовных дел по статье «Незаконное хранение и перевозка наркотических средств» и составлено 54 административных протокола по статье «Незаконный оборот наркотических средств». Однако все факты были проверены прокурором Кущевского района и нет оснований полагать, что наркотические препараты были подброшены.

Вместе с тем ведомство провело скрытую проверку на этом посту и обнаружило многочисленные нарушения, допущенные сотрудниками внутренних дел, как то: осмотр транспортных средств без достаточных оснований, осмотр транспорта и груза без составления актов осмотра, а также личный досмотр водителей и пассажиров без участия понятых и составления протокола.

По выявленным нарушениям обещали провести проверку, а виновных наказать. Чтобы предотвратить факты коррупции, на стационарном посту «Кущевский» обновлена система видеонаблюдения, дополнительно установлены четыре видеокамеры, позволяющие фиксировать происходящее не только на территории поста, но и на прилегающей к нему площадке.

В апреле были пойманы столичные гаишники, которые потребовали с граждан Вьетнама за нелегальный провоз огромной суммы денег 11 млн рублей. Однако к тому времени они уже находились в разработке Службы собственной безопасности.

Пензенский инспектор ДПС придумал целую красивую историю, чтобы оправдать факт взятки с пьяного водителя, однако это не помогло ему избежать наказания.



Фото: Илья Выдревич/ТАСС