Столь крупную сумму полицейские взяли у граждан Вьетнама, которых остановили на МКАДе.

Нечистые на руку российские полицейские очень любят гастарбайтеров, ведь кошмарить и обирать их гораздо легче, чем своих граждан, особенно если мигранты трудятся и живут в стране нелегально.

Пойманные в апреле на МКАДе московскими гаишниками граждане Вьетнама имели при себе незаконно ввезенные 11 млн рублей. Полицейские забрали миллион из этой суммы и отпустили нарушителей, сообщает Telegram-канала Mash.

Месяц спустя история повторилась: сотрудники ГИБДД остановили тот же фургон с теми же вьетнамцами, но на сей раз те нелегально везли 56 млн рублей. И вновь гаишники присвоили часть суммы, а именно 11 миллионов, причем не забыли поделиться добычей с командиром батальона. Однако оказалось, что к тому моменту инспекторы-взяточники и их начальник уже находились под наблюдением УСБ МВД, так что после получения денег всех задержали.

В МВД и Следственном комитете эту информацию пока никак официально не прокомментировали.

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