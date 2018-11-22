Chery решила экспортировать Tiggo 3 из Китая

На российский рынок возвращаются кроссоверы Chery Tiggo 3, импортировать их будут из Китая, в нескольких комплектациях.

Chery Tiggo 3 китайского производства едут в Россию

Руководством Chery было принято решение вернуть на наш рынок кроссоверы Tiggo 3. Теперь дилеры будут продавать кроссоверы не российской, а китайской сборки.

Напомним, что под запрет Росстандарта после проведенных краш-тестов попали Tiggo 3 производства АК «Дервейс» с механической коробкой. Причиной приостановки продаж стали претензии в области документации по стеклам и качество дуплексной связи модуля ЭРА-ГЛОНАСС. В данный момент идет работа по устранению недочетов.

Тем временем, как рассказала «За рулем» руководитель пресс-службы АО «Чери Автомобили РУС» Евгения Никитена-Кацарская, руководство Chery приняло решение не подводить своих клиентов и начать ввозить в страну кроссоверы Tiggo 3 китайского производства без увеличения стоимости автомобилей, несмотря на значительное снижение прибыли. Уже начался прием заказов на кроссовер в комплектациях Comfort MT, Luxury Plus MT и Luxury Plus CVT, которые прибудут в Россию 10 декабря этого года.

«Мы приняли решение не повышать стоимость импортируемых автомобилей, чтобы дать возможность клиентам, запланировавшим покупку, сохранить свои намерения, не пересматривая семейный бюджет», — прокомментировал решение директор по продажам АО «Чери Автомобили РУС» Антон Ганжа.

Следует отметить, что благодаря новому маршруту срок поставки машин из Китая был сокращен с 60 до 20 дней.

Фото: Chery