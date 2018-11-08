Названы самые качественные «китайцы» с пробегом

В ходе этого исследования китайские автомобили сравнили по ряду параметров с аналогичными автомобилями, произведенными в других странах.

Техническое состояние 794 китайских автомобилей возрастом от 2 до 4 лет, которые были осмотрены на автосервисе с октября 2017 по октябрь 2018 года, сравнили с состоянием аналогичных автомобилей, произведенных в других странах, чтобы понять, насколько «китайцы» отличаются от среднемирового уровня. Компания CarPrice проанализировала машины по 600 параметрам и присвоила определенное количество баллов за «кузов», «салон», «техническое состояние» и «сопутствующие факторы», при этом максимальное количество баллов по сумме ограничивается 20 (идеальное состояние).

Выяснилось, что состояние агрегатов китайских автомобилей сопоставимо с состоянием прочих машин. В премиальном сегменте оно даже заметно выше, так как при изготовлении дорогих машин производители из Поднебесной делают особый упор на качество. Так, если в ценовой группе от 500 тыс. до 700 тыс. рублей китайские бренды по «техническому состоянию» чуть-чуть недотягивают до среднемирового уровня (4,59 против 4,70), то начиная с авто стоимостью от 700 тыс. рублей и до авто в ценовой группе от 1,5 млн рублей они превосходят по качеству среднемировой уровень.

Кузов считается одним из слабых мест «китайцев». Однако осмотренные машины продемонстрировали неплохое состояние железа. Более того, оно оказалось лучше, чем в среднем по рынку. Особенно это заметно в сегменте от 700 тыс. до 1,5 млн рублей. Так, специалисты присвоили китайским машинам в этом ценовом диапазоне 4,14 балла, в то время как среднемировой уровень составляет 3,63 балла (из 5 возможных).

Салон бюджетных «китайцев» хуже, чем у сопоставимых авто, выпущенных в других странах. Так, в сегменте от 500 тыс. до 700 тыс. рублей «китайцы» получили 4,21 балла, а в среднем по миру это значение составляет 4,42 балла. Зато в сегменте автомобилей дороже 1,5 млн китайские авто значительно превосходят конкурентов из других стран — 5 баллов против 4,45.

По сумме параметров выходит, что вопреки стереотипам китайские автомобили с пробегом на уровне прочих. Чуть хуже обстоят дела у машин стоимостью от 500 тыс. до 700 тыс., но в целом «китайцы» получили 12,37 балла при среднемировом значении 11,7 (из 20 возможных).

Исследователи также попытались сравнить китайские бренды между собой по сумме средних показателей состояния (из 15 возможных). Здесь на первом месте расположился Haval — 13,5 балла, на втором — FAW — 13,4 балла, на третьем DongFeng — 12, 21 балла, четвертое место у Chery — 11, 62 балла и пятое у Lifan — 11,4 балла. При этом в категории «состояние салона» Haval занимает лишь четвертую строчку, уступив таким брендам, как FAW, Brilliance и DongFeng. По техническому состоянию лидера опередил лишь один бренд — FAW.

Специалисты также сравнили различные модели китайского автопрома между собой. Поскольку это машины из разных ценовых сегментов, сравнение носят условный характер. Однако машины, попавшие в «красный» список, по качеству явно слабоваты. Среди качественных и добротно сделанных моделей («зеленый» список) аналитики выделили FAW Oley, DongFeng H30 Cross, Lifan Smily I Рестайлинг (330), Lifan X50, Lifan X50, Lifan X60 I Рестайлинг, которым присвоено более 11,86 балла (из 15 возможных), а среди аутсайдеров назвали Geely MK Cross, Great Wall Hover H5, Geely Emgrand EC7, Great Wall Hover H3 I Рестайлинг, Lifan Solano I Рестайлинг (630) — 10,56 балла и ниже.

Хуже всего сохранился кузов у Geely MK Cross — 2,39 балла, а лучше всего у FAW Oley — 4,31 балла. По состоянию салона также лидирует FAW Oley — 4,56, а в конце списка — Great Wall Hover H5 — 3,80 балла (из 5 возможных).

В целом же аналитики сделали вывод, что китайские автомобили совершили настоящий рывок и сейчас уже не уступают по качеству изготовления и техническому состоянию автомобилям других стран. При этом в бизнес-классе качество «китайцев» даже лучше среднего по рынку, так как, чтобы понравиться искушенным покупателям, китайские производители используют материалы лучше, чем принято по существующим на рынке стандартам.

Что же касается рейтинга популярности китайских автомобилей с пробегом в России, то самым востребованным брендом оказался Chery, на последнем месте — DongFeng (DFM).

Копированием машин известных марок китайские автопроизводители занимаются давно, при этом определить, оригинал перед вами или искусное подражание, порой бывает непросто.



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