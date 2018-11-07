Названы самые популярные китайские авто с пробегом. Топ-10

Среди китайских автобрендов самым популярным на вторичном рынке России оказался Chery.

Chery Tiggo 2

За первые три квартала этого года на вторичном рынке России было перепродано 58 500 подержанных автомобилей китайского производства. Результат превосходит прошлогодний на 8,5%.

Самыми востребованными на вторичном рынке оказались автомобили марки Chery. Их приобрели 18 500 россиян, подсчитали аналитики агентства «Автостат». Рост продаж составил 5% по сравнению с результатами первых трех кварталов прошлого года. На втором месте рейтинга оказались автомобили марки Lifan. Всего прежними владельцами было реализовано 14 600 машин этого китайского бренда, что на 13% больше, чем за 9 месяцев прошлого года. Третье место досталось автомобилям Geely, которые были проданы в количестве 10 200 штук, показав рост на 11%.

На четвертом месте по востребованности на вторичном рынке среди китайских автомобилей оказались машины марки Great Wall. Их за три квартала было перепродано 9900 штук. Рост продаж составил 4%. Замыкают пятерку лидеров автомобили BYD. Купить их предпочли лишь 1500 россиян, что всего на 0,3% больше, чем годом ранее.

Шестое место рейтинга досталось автомобилям FAW. Их было перепродано 1100 штук, а рост по отношению к прошлогоднему объему продаж составил всего 0,5%. На седьмом месте машины марки Haima с результатом 572 перепроданных автомобиля. Но это на 7% больше, чем годом ранее. Восьмое место у машин бренда Brilliance. И хоть результат продаж невелик (всего 484 штуки), зато рост по отношению к продажам прошлого года составляет 56%. Замыкают десятку самых популярных на вторичном рынке китайских автобрендов машины марок Hafei и DFM, которые в этом году были перепроданы в количестве 361 и 290 штук соответственно, показав рост на 1,4% и 66%. На автомобили других китайских брендов пришлась еще тысяча перепродаж.

Топ-10 популярных на вторичном рынке РФ китайских автомобильных брендов

Место Марка Продано, шт. Рост, % 1. Chery 18 500 5 2. Lifan 14 600 13 3. Geely 10 200 11 4. Great Wall 9900 4 5. BYD 1500 0,3 6. FAW 1100 0,5 7. Haima 572 7 8. Brilliance 484 56 9. Hafei 361 1,4 10. DFM 290 66

С рейтингом самых популярных кроссоверов на вторичном рынке России можно ознакомиться здесь.

Узнать о самых популярных подержанных автомобилях в России можно по ссылке.

Фото: Chery