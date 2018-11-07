Названы самые популярные китайские авто с пробегом. Топ-10

За первые три квартала этого года на вторичном рынке России было перепродано 58 500 подержанных автомобилей китайского производства. Результат превосходит прошлогодний на 8,5%.
Самыми востребованными на вторичном рынке оказались автомобили марки Chery. Их приобрели 18 500 россиян, подсчитали аналитики агентства «Автостат». Рост продаж составил 5% по сравнению с результатами первых трех кварталов прошлого года. На втором месте рейтинга оказались автомобили марки Lifan. Всего прежними владельцами было реализовано 14 600 машин этого китайского бренда, что на 13% больше, чем за 9 месяцев прошлого года. Третье место досталось автомобилям Geely, которые были проданы в количестве 10 200 штук, показав рост на 11%.
На четвертом месте по востребованности на вторичном рынке среди китайских автомобилей оказались машины марки Great Wall. Их за три квартала было перепродано 9900 штук. Рост продаж составил 4%. Замыкают пятерку лидеров автомобили BYD. Купить их предпочли лишь 1500 россиян, что всего на 0,3% больше, чем годом ранее.
Шестое место рейтинга досталось автомобилям FAW. Их было перепродано 1100 штук, а рост по отношению к прошлогоднему объему продаж составил всего 0,5%. На седьмом месте машины марки Haima с результатом 572 перепроданных автомобиля. Но это на 7% больше, чем годом ранее. Восьмое место у машин бренда Brilliance. И хоть результат продаж невелик (всего 484 штуки), зато рост по отношению к продажам прошлого года составляет 56%. Замыкают десятку самых популярных на вторичном рынке китайских автобрендов машины марок Hafei и DFM, которые в этом году были перепроданы в количестве 361 и 290 штук соответственно, показав рост на 1,4% и 66%. На автомобили других китайских брендов пришлась еще тысяча перепродаж.
Топ-10 популярных на вторичном рынке РФ китайских автомобильных брендов
|
Место
|
Марка
|
Продано, шт.
|
Рост, %
|
1.
|
Chery
|
18 500
|
5
|
2.
|
Lifan
|
14 600
|
13
|
3.
|
Geely
|
10 200
|
11
|
4.
|
Great Wall
|
9900
|
4
|
5.
|
BYD
|
1500
|
0,3
|
6.
|
FAW
|
1100
|
0,5
|
7.
|
Haima
|
572
|
7
|
8.
|
Brilliance
|
484
|
56
|
9.
|
Hafei
|
361
|
1,4
|
10.
|
DFM
|
290
|
66
- С рейтингом самых популярных кроссоверов на вторичном рынке России можно ознакомиться здесь.
- Узнать о самых популярных подержанных автомобилях в России можно по ссылке.
Фото: Chery
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