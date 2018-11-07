Названы самые популярные китайские авто с пробегом. Топ-10

Среди китайских автобрендов самым популярным на вторичном рынке России оказался Chery.

Chery Tiggo 2
Chery Tiggo 2

За первые три квартала этого года на вторичном рынке России было перепродано 58 500 подержанных автомобилей китайского производства. Результат превосходит прошлогодний на 8,5%.

Самыми востребованными на вторичном рынке оказались автомобили марки Chery. Их приобрели 18 500 россиян, подсчитали аналитики агентства «Автостат». Рост продаж составил 5% по сравнению с результатами первых трех кварталов прошлого года. На втором месте рейтинга оказались автомобили марки Lifan. Всего прежними владельцами было реализовано 14 600 машин этого китайского бренда, что на 13% больше, чем за 9 месяцев прошлого года. Третье место досталось автомобилям Geely, которые были проданы в количестве 10 200 штук, показав рост на 11%.

На четвертом месте по востребованности на вторичном рынке среди китайских автомобилей оказались машины марки Great Wall. Их за три квартала было перепродано 9900 штук. Рост продаж составил 4%. Замыкают пятерку лидеров автомобили BYD. Купить их предпочли лишь 1500 россиян, что всего на 0,3% больше, чем годом ранее.

Шестое место рейтинга досталось автомобилям FAW. Их было перепродано 1100 штук, а рост по отношению к прошлогоднему объему продаж составил всего 0,5%. На седьмом месте машины марки Haima с результатом 572 перепроданных автомобиля. Но это на 7% больше, чем годом ранее. Восьмое место у машин бренда Brilliance. И хоть результат продаж невелик (всего 484 штуки), зато рост по отношению к продажам прошлого года составляет 56%. Замыкают десятку самых популярных на вторичном рынке китайских автобрендов машины марок Hafei и DFM, которые в этом году были перепроданы в количестве 361 и 290 штук соответственно, показав рост на 1,4% и 66%. На автомобили других китайских брендов пришлась еще тысяча перепродаж.

Топ-10 популярных на вторичном рынке РФ китайских автомобильных брендов

Место

Марка

Продано, шт.

Рост, %

1.

Chery

18 500

5

2.

Lifan

14 600

13

3.

Geely

10 200

11

4.

Great Wall

9900

4

5.

BYD

1500

0,3

6.

FAW

1100

0,5

7.

Haima

572

7

8.

Brilliance

484

56

9.

Hafei

361

1,4

10.

DFM

290

66

  • С рейтингом самых популярных кроссоверов на вторичном рынке России можно ознакомиться здесь.
  • Узнать о самых популярных подержанных автомобилях в России можно по ссылке.

Фото: Chery

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