Популярный бренд электромобилей локализовал производство для обхода пошлин

Zeekr локализует производство в Европе для обхода пошлин на импорт электрокаров

Китайский бренд электромобилей Zeekr, который стремительно завоевывает популярность на международной арене, столкнулся с серьезным препятствием в виде высоких пошлин на импорт в Европу. Введение ЕС тарифов в размере до 37,6% на китайские электромобили, вступивших в силу 5 июля, заставило Zeekr пересмотреть свою стратегию. Вместо того чтобы нести огромные финансовые потери, компания приняла решение о локализации производства в Европе.

«Мы активно продвигаем работу по локализации производства в Европе и сделаем объявления в подходящее время», – подтвердил намерения генеральный директор Zeekr Ан Конхуи.

Это решение стало логичным ответом на изменение ситуации. Zeekr, который только в прошлом году начал свою экспансию на европейский рынок, уже успел зарекомендовать себя в Швеции и Нидерландах. Однако, высокие пошлины создали серьезный барьер для дальнейшего развития бренда.

Запуск производства в Европе позволит Zeekr не только избежать пошлин, но и получить ряд преимуществ. Производство машин непосредственно в Европе позволит сократить затраты на транспортировку, а также время доставки до конечного покупателя.

Ожидается, что в ближайшее время компания объявит о деталях своей производственной стратегии, а также о том, где именно будет размещен завод.

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Источник: ITHome