Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Под грифом «строго секретно» — как в России проходил испытания Volkswagen Passat
27 июля
Под грифом «строго секретно» — как в России проходил испытания Volkswagen Passat
К 60-летию Испытательного центра НАМИ — 10...
Маткапитал разрешат тратить на автомобиль: какие семьи получат такую возможность?
27 июля
Маткапитал разрешат тратить на автомобиль: какие семьи получат такую возможность?
Законопроект о возможности покупки авто на...
Интерьер Jetour X70 Plus 2025
27 июля
Jetour X70 Plus примерил новое «лицо»: подробности о новой версии кроссовера
29 июля стартуют продажи новой версии...

Популярный бренд электромобилей локализовал производство для обхода пошлин

Zeekr локализует производство в Европе для обхода пошлин на импорт электрокаров

Представлена экспортная версия Zeekr X 2025: что в ней особенного?

Китайский бренд электромобилей Zeekr, который стремительно завоевывает популярность на международной арене, столкнулся с серьезным препятствием в виде высоких пошлин на импорт в Европу. Введение ЕС тарифов в размере до 37,6% на китайские электромобили, вступивших в силу 5 июля, заставило Zeekr пересмотреть свою стратегию. Вместо того чтобы нести огромные финансовые потери, компания приняла решение о локализации производства в Европе.


Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО
«Мы активно продвигаем работу по локализации производства в Европе и сделаем объявления в подходящее время», – подтвердил намерения генеральный директор Zeekr Ан Конхуи.

Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании

Это решение стало логичным ответом на изменение ситуации. Zeekr, который только в прошлом году начал свою экспансию на европейский рынок, уже успел зарекомендовать себя в Швеции и Нидерландах. Однако, высокие пошлины создали серьезный барьер для дальнейшего развития бренда.

Запуск производства в Европе позволит Zeekr не только избежать пошлин, но и получить ряд преимуществ. Производство машин непосредственно в Европе позволит сократить затраты на транспортировку, а также время доставки до конечного покупателя.

Ожидается, что в ближайшее время компания объявит о деталях своей производственной стратегии, а также о том, где именно будет размещен завод.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: ITHome

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Unsplash
27.07.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0