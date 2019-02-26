Китайский автопроизводитель Chery выпустил в продажу Tiggo 4 по цене от 1,1 млн рублей.

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На сайте российского представительства Chery начались продажи нового Tiggo 4, который предлагается как ограниченная серия с призывом быть первым. Компания уже анонсировала появление новинки, но ожидалось, что произойдет это значительно позже. Прежде в продажу должен был поступить флагман модельного ряда кроссоверов — Tiggo 7.

Новый кроссовер предлагается с 2-литровым бензиновым мотором мощностью 122 л.с. и 180 Нм, который работает в паре исключительно с вариатором, а вся его мощь передается на передние колеса: полного привода у модели нет. Длина полуторатонного кроссовера составляет 4298 мм, ширина — 1830 мм, а его высота равна 1647 мм при дорожном просвете в 190 мм. Объем багажника автомобиля достаточно скромен — всего 340 литров, но при сложенном втором ряде сидений он увеличивается до 1100 литров.

Chery Tiggo 4 предлагается в двух весьма богатых комплектациях: Comfort CVT и Luxury CVT стоимостью 1 099 900 и 1 199 900 соответственно.

Chery Tiggo 4 Comfort CVT оснащен 17-дюймовыми колесами, рейлингами на крыше и расширителями колесных арок. Кроссовер имеет фары c электрорегулировкой пучка света по высоте, дневные светодиодные ходовые огни, зеркала заднего вида с электроприводом, парктроники, камеру заднего вида с системой динамической разметки, датчик давления и температуры воздуха в шинах, а также антиблокировочную систему и систему курсовой устойчивости, системы помощи при экстренном торможении, а также при старте в гору и при спуске с горы, антипробуксовочную систему, систему распределения тормозных усилий при маневрировании и систему снижения вероятности опрокидывания. Кроме того, кроссовер оборудован датчиком превышения заданной скорости и датчиком света, круиз-контролем, обогревом передних сидений, кондиционером, мультирулем, сенсорным 9-дюймовым дисплеем и мультимедийной системой Cloudrive 2.0 с двумя USB-разъемами.

В комплектации Luxury CVT за дополнительные 100 тыс. рублей кроссовер оснащается 18-дюймовыми колесами, электроприводом складывания боковых зеркал, режимами езды Sport и Eco mode, системой бесключевого доступа в салон и запуска двигателя с кнопки, кожаными сиденьями, задним центральным подлокотником, 4,8-дюймовой цифровой панелью приборов и аудиосистемой с шестью динамиками.

Следует полагать, что первая партия Chery Tiggo 4, названная ограниченной серией, поставляется к нам из Китая. Впоследствии, после получения соответствующего Одобрения типа транспортного средства, новый кроссовер будет собираться в России.

Фото: Chery