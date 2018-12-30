В конце прошлого года компания Chery Automobile получила лицензию на проведение испытаний беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в Чунцине (Китай). Местные дороги со сложной инфраструктурой позволят специалистам опробовать множество сценариев.

Chery давно занимается развитием беспилотных технологий и не раз демонстрировала свои достижения на выставках и конференциях, а теперь готова испытать автономные машины собственного производства на дорогах общего пользования. В прошлом году в Лас-Вегасе на крупнейшей в мире выставке технологий CES компания представила седан Chery Arrizo 5, основанный на платформе автоматического вождения Baidu Apollo — Chery занимается разработкой беспилотников совместно с интернет-гигантом Baidu.

Муниципалитет Чунцина на юго-западе Китая весной прошлого года, вслед за Пекином и Шанхаем, разрешил испытания на дорогах общего пользования автономных транспортных средств. Производители беспилотников могут проводить дорожные испытания своих автомобилей на обозначенных дорогах только с согласия властей. В машинах обязательно должен присутствовать тест-водитель, который вместе с производителем автомобилей будет нести ответственность за возможные несчастные случаи.

Транспортные развязки различной сложности, мосты, съезды, «петли», туннели и повороты — это и многое другое позволит на практике выработать большое количество сценариев поведения автономных автомобилей на дорогах. Маршруты в Чунцине включают уникальные многоуровневые развязки 3D cities и 5D interchanges, которые станут для беспилотников важным экзаменационным тестом.

Компания Continental на выставке бытовой электроники в Лас-Вегасе (CES) продемонстрировала, как можно использовать беспилотный шаттл для перевозки роботов, доставляющих посылки.

В России тоже пытаются развивать беспилотные технологии для автомобилей, а в вузах страны вскоре появится новая специальность.

Фото: Chery