В России появится новая профессия — комиссар, разбирающий аварии с беспилотниками

Пройдет несколько лет, и часть профессий уйдут в прошлое — они безнадежно устареют. Но появятся новые! Комиссар по регулированию аварийных ситуаций с беспилотными транспортными средствами — одна из них.

О том, что в ближайшие десять лет в России появится профессия комиссара по регулированию аварийных ситуаций с беспилотными транспортными средствами, сообщили РИА Новости в пресс-службе НТИ «Автонет». Напомним, эта государственная организация занимается развитием автономного, подключенного и электрического транспорта.

Комиссар сможет оценивать действия беспилотников и принимать решения в спорных ситуациях при авариях. Это будут специально подготовленные люди, обладающие знаниями в области естествознания, технических и общественных дисциплин. Кроме того, важны и такие качества, как критическое мышление, умение быстро принимать решения и цифровая грамотность. Ну и, естественно, эти люди должны хорошо разбираться в юридических тонкостях будущего законодательства, касающихся регулирования функционала беспилотных транспортных средств. Все это пока очень схематично, ведь и направление развития беспилотных транспортных средств до конца не сформировано. Тем не менее такая специальность уже внесена в дорожную карту «профессий будущего», и  к 2020 году появится список вузов, которые будут разрабатывать и внедрять программы подготовки новых специалистов, в том числе и этой.

Фото: AP/TASS

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