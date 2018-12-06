Как себя вести рядом с беспилотниками? Инструкция уже есть!

Беспилотные автомобили — модная нынче тема. Вот-вот, обещают российские власти, они появятся на наших улицах в общем потоке и начнется их тестирование в реальных условиях. А готовы ли к этому простые автомобилисты?

Нам решили помочь специалисты НТИ «Автонет», предложив свод правил, как лучше себя вести, оправившись от первого шока при встрече с самоуправляемым механизмом. Водителям предлагают не обращать внимания на автомобили со знаком «Автономное вождение» и строго соблюдать правила дорожного движения.

Пешеходам советуют не бросаться под колеса или еще каким-то диким способом пытаться «протестировать», успеет ли такая машина затормозить перед внезапным препятствием. Чем стандартнее и предсказуемее будет поведение других участником движения, тем лучше для беспилотника. По крайней мере, на первом этапе эксперимента.

Впрочем, инструкция для участников дорожного движения носит рекомендательный характер, нормативные акты будут разработаны позже, по мере накопления опыта.

Итак, основных рекомендаций всего десять.

Если на перекрестке «нарисовался» беспилотный автомобиль, нужно строго соблюдать правила движения на светофоре (на желтый стоять на месте). Не нужно высовываться из окна и махать руками перед беспилотником. При выполнении маневров не забывать использовать поворотники, чтобы автоматизированный транспорт считал сигнал и определил дальнейший путь и скорость, опираясь на полученные данные. Не нужно пытаться обратить внимание инженера-пилота автоматизированного автомобиля на себя и без причины сигналить. Водителям мотоциклов не стоит, проезжая рядом с беспилотником, пытаться его коснуться. Не нужно отвлекаться от дороги, пытаясь заснять беспилотник на видео. Не нужно пытаться перебежать перед беспилотником, даже если это происходит на зебре. Во время пересечения проезжей части нужно не забывать смотреть по сторонам, так как автомобиль с литерой «А» может появиться в любой момент. Пешеходам следует осуществлять переход только по соответствующей разметке, соблюдая безопасную дистанцию пересечения. Во время пересечения проезжей части лучше снять капюшон, ограничивающий обзор, и не использовать наушники, гарнитуры и т.д., которые также могут помешать восприятию окружающей обстановки.

В последнее время события, связанные с грядущим появлением беспилотников на дорогах общественного пользования, развиваются стремительно. В конце ноября Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в Москве и Татарстане правительственного эксперимента, связанного с автономными автомобилями.



Буквально через несколько дней появилось изображение наклейки «автономное вождение», и теперь мы знаем, как отличить такие автомобили в потоке.

Чуть раньше Яндекс протестировал беспилотное такси в России, а его первым пассажиром стал Дмитрий Медведев.



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