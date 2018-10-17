Наша страна пока отстает от лидеров по разработке систем автономного вождения. Если в США беспилотники уже вовсю колесят по дорогам общего пользования в рамках испытаний, то у нас до сих пор машины тестировались лишь на специальных полигонах. Но Россия пытается догнать лидеров: «Яндекс» запустил беспилотное такси в Сколково. Все подробности — на видео и в нашем фоторепортаже.
- Компания Ford показала, что с распространением беспилотников можно будет полностью отказаться от светофоров.
- У компании Renault есть целая уникальная стратегия, касающаяся беспилотных автомобилей.
Фото: Максим Григорьев, Александр Рюмин, Александр Астафьев/ТАСС, Яндекс
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