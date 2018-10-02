Renault сделала роскошный беспилотник

На открывшемся сегодня автосалоне в Париже Renault представила концепт EZ-Ultimo — электрический беспилотник премиального класса.

Renault EZ-ULTIMO

Робомобилем Renault EZ-Ultimo можно управлять при помощи мобильных сервисов каршеринга, заказывая его для поездок по городу. Это премиальное беспилотное такси будущего для частных лиц и компаний, каким его видят французские инженеры и маркетологи.

Рост популярности каршеринга заставляет автопроизводителей разрабатывать автомобили, изначально предназначенные для общего пользования, а не доработанные впоследствии под эту идею. В некотором роде идея эта является революционной и перспективной.

Renault EZ-ULTIMO

«EZ-ULTIMO, полностью интегрированный в умные города будущего, станет эксклюзивным средством передвижения для всех», — говорит старший вице-президент Группы Renault по корпоративному дизайну Лоренс ван ден Акер.

Технология автономного вождения Renault EZ-Ultimo соответствует четвертому уровню, поэтому беспилотник способен перемещаться как в городских условиях, так и по междугородним маршрутам.

Renault EZ-ULTIMO

Концепт EZ-Ultimo также демонстрирует новое видение дизайна беспилотников Renault. Салон же автомобиля можно сравнить с персональным бизнес-залом, комфортабельным и оснащенным разного рода помощниками. Внутрь беспилотника пассажир попадает через широкую автоматическую дверь и располагается в подвижном вращающемся кресле. Совместно с группой Challenges компания Renault разработала новую концептуальную систему Augmented Editorial Experience, которая при помощи эффекта присутствия и погружения позволяет пассажирам проводить время в пути не просто глядя в окно, а за играми или обучением.

Renault EZ-ULTIMO

Renault EZ-Ultimo стал третьим представителем серии концептов автономных городских электромобилей компании, демонстрирующих возможности автономных электромобилей. Другие два робомобиля — это концепты EZ-GO и EZ-PRO. В основе всех трех концепт-каров лежит многофункциональная платформа Renault, а также идея доступной мобильности.

Строить будущее компании Renault позволяет настоящее. А в этом настоящем бестселлером марки в России является модель Logan.

В следующем году в России начнется производство нового кроссовера Renault Arkana, который был представлен на Московском международном автосалоне в Москве в этом году.

Фото: Renault