Renault показала, какой будет доставка товаров в будущем

Компания Renault каждый год предлагает все новые области использования для своей идеи EZ — серии концептов автомобилей для города. На этот раз разработчики представили машину для доставки разного рода товаров — EZ-PRO.

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Концепт Renault EZ-PRO

В серию концептов автономных городских электромобилей Renault входит уже две модели. Весной в Женеве был показан беспилотный концепт автомобиля для каршеринга EZ-GO, а сегодня на выставке в Ганновере состоялась новая премьера: EZ-PRO — робоавтомобиль с экспедитором для доставки грузов.

Концепт Renault EZ-PRO

Исследования городского трафика во Франции показали, что 30% его составляет доставка товаров и услуг — таков вывод экспертов финансового издания Les Echos Etude. Эксперты Renault сочли, что EZ-PRO может взять на себя значительную часть этой нагрузки, если будет использовать совместную доставку, гибкое планирование и автономное управление. Получатели товаров при этом смогут выбирать удобное время и место доставки, а также отслеживать ее в режиме реального времени.

Концепт Renault EZ-PRO

Концепт EZ-PRO может быть настоящим поездом без сцепки и состоять из автономного ведущего модуля и беспилотных робомодулей, адаптируемых под нужды коммерческих пользователей. Беспилотные робомодули могут двигаться и без ведущего автомобиля. Все зависит от задач. Например, в полностью автономном режиме они могут доставлять груз в определенное место в установленное время, где заказчик заберет его, открыв бокс при помощи мобильного телефона. Модули смогут заезжать даже в самые тесные дворики и переулки благодаря своей компактности и маневренности: все четыре колеса модуля являются поворотными.

Ведущий модуль EZ-PRO оборудуется так, чтобы в нем с комфортом расположился экспедитор. В задачи человека, сопровождающего груз, входит лишь контроль доставки товаров и услуг и самой колонны. На рабочее место экспедитор попадает через переднюю часть модуля, которая открывается вверх. В экстренной же ситуации, или просто при необходимости он может воспользоваться джойстиком управления.

Концепт Renault EZ-PRO

Судя по современному уровню развития технологий, идею EZ компания Renault сможет воплотить в жизнь в ближайшие годы. Как отмечают эксперты, внедрению новых технологий чаще мешают устаревшие законы.

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Фото, видео: Renault