Самые яркие концепты Женевы-2018

Какая выставка без россыпи «машин будущего»? При их создании практикуется разный подход: от самого практичного, если до постановки на конвейер остается несколько месяцев, до ничем не ограниченного полета фантазии.

Volkswagen I.D. Vizzion — четвертый в линейке электрических концептов I.D. Ставить их на конвейер немцы собираются с 2020 года, но конкретно этот седан заглядывает еще лет на десять вперед. Внутри у него нет не только каких-либо органов управления, но даже дисплеев! Чтобы управлять и общаться с машиной, нужно надеть специальные очки, через которые видны трехмерные голограммы. А автопилот сам отвезет вас, куда скажете.

Самые яркие концепты Женевы-2018

Renault EZ-GO — это маршрутка или каршеринговый автомобиль будущего в представлении французов. В нем тоже не предусмотрено никаких педалей и кнопок. Зачем они беспилотнику? Если честно, нам такое будущее машин не нравится — ни внешне, ни по концепции. Да и в глазах продвинутых европейцев радости почему-то тоже не видать.

Самые яркие концепты Женевы-2018

В 2021 году британский Aston Martin собирается запустить первый в мире премиальный суббренд электромобилей Lagonda. Как мог бы выглядеть такой автомобиль, показывает привезенный в Женеву концепт. Огромные дверные проемы реализованы за счет чрезвычайно жесткого пола, в который встроены аккумуляторы. На них машина проезжает до 640 км без подзарядки. Любопытно сочетание в отделке салона традиционных материалов автомобилей высшего класса с современными — карбоном и керамикой.

Самые яркие концепты Женевы-2018

Очередной прототип для выставки ателье Pininfarina подготовило в партнерстве с фирмой Hybrid Kinetic Group из Гонконга (кстати, уже не в первый раз). Четыре электромотора совместными усилиями выдают более 800 л.с. Небольшой турбогенератор заряжает блок аккумуляторов прямо на ходу. Характеристики заявлены фантастические: почти тысячекилометровая автономность и 2,9 секунды от нуля до сотни.

Самые яркие концепты Женевы-2018

Hyundai Le Fil Rouge стал одним из немногих сюрпризов выставки: производитель его заранее не анонсировал. Его название переводится как «путеводная нить». У него одна задача — показать новое направление дизайна. Черты женевского прототипа можно будет увидеть на всех будущих серийных Hyundai. Так что, приобщатся к нему даже покупатели Солярисов.

Самые яркие концепты Женевы-2018

Мы надеялись увидеть в Женеве серийное купе BMW 8-й серии, а нам показали прототип BMW M8 Gran Coupe. И до выставки не было секретом, что в семействе возрожденной «восьмерки» появится и заряженная «эмка», и кабриолет с четырехдверным купе. Больше хотелось узнать о технике, но пока баварцы старательно отмалчиваются. Полагаем, что под капотом BMW M8 будет не меньше 600–620 «лошадей».

Самые яркие концепты Женевы-2018

Два с половиной года назад во Франкфурте показали электрический концепт Porsche Mission E. Теперь он приподнялся над землей и обернулся универсалом Mission E Cross Turismo. С его помощью компания из Штутгарта напоминает, что уже со следующего года начнет выпускать электромобили с большим запасом хода. Но интересен и другой момент: не собирается ли Porsche сделать из пятидверки Panamera Sport Turismo кроссовер?

Самые яркие концепты Женевы-2018

Skoda Vision X — это, пожалуй, самый «земной» концепт автосалона. Через годик-другой он станет серийным, причем его клон в обширной гамме группы Volkswagen уже есть, зовут его Seat Arona. Пока чехи не вывели на российский рынок даже Karoq, так что рассуждения о перспективах Vision X у нас весьма преждевременны. Но при условии локализации он мог бы стать отличной альтернативой Hyundai Creta.

Самые яркие концепты Женевы-2018

Вместе с BMW огорчила и Toyota. Серийной Супры еще нет, а есть лишь прототип в гоночной ливрее. Если невтерпеж, можете проявить фантазию и освободить купе от всей «мишуры». В товарном исполнении оно должно получить рядную «турбошестерку» отдачей около 340 л.с., 8-ступенчатый автомат и задний привод. Кстати, на той же платформе построен и новый BMW Z4, также пока представленный миру только в виде концепта.

Самые яркие концепты Женевы-2018

SsangYong e-SIV намекает на следующее поколение кроссовера Korando (в России — Actyon). Он же станет первым серийным электромобилем корейского бренда. Его предполагаемые характеристики — около 190 л.с. и 450 км автономного хода. Actyon давно нуждается в замене, только вот российский рынок марка SsangYong фактически забросила. Увидим ли мы новинку?

Самые яркие концепты Женевы-2018

Subaru представила уже шестой по счету концепт под именем Viziv. На сей раз им стал универсал Tourer. Напрягаться японцы не стали: ни интерьера, ни технических деталей. Полагаем, что намекает он на будущий серийный Levorg, то есть Импрезу-универсал, которая у нас не продается.

Самые яркие концепты Женевы-2018

Хонде хвалиться нечем, так что на ее стенде были сплошь прошлогодние концепты: хэтчбек Urban EV, купе Sports EV и электрический малыш NeuV (на фото). Характерные особенности последнего — плоская по факту, но трехмерная на вид оптика и огромный планшет-приборная панель во всю ширину салона.

Самые яркие концепты Женевы-2018

По мере развития беспилотных технологий на выставках все чаще показывают «тяни-толкаи» без водительского места и с компоновкой салона, как в железнодорожном купе. Причем поделок таких великое множество, хотя реально внедрить недешевые и сложные технологии в серию по силам далеко не всем.

Самые яркие концепты Женевы-2018

Европейская дизайн-студия Hyundai совместно со студентами европейского Института дизайна (IED) построила концепт Kite. Он представляет собой электрический багги. Каковы характеристики силовой установки, не сообщается. Забавную машинку показали на скромном стенде, хотя и расположенном по центру выставки. А жаль: она бы не потерялась и в основной экспозиции Hyundai.

Самые яркие концепты Женевы-2018

Чтобы вы не думали, что на крупнейших мотор-шоу показывают сплошь красоту неземную, вот вам напоследок уродец из залов Женевского Palexpo. Его колесная формула 4х4+2 подразумевает наличие двух колес-ленивцев, помогающих преодолевать изломы рельефа.

Фото: ЗаРулем.рф, DPA/TASS

Вся информация о новинках Женевского автосалона-2018 — в нашем спецпроекте, где вы найдете полный список всех премьер Женевы.
Самые яркие концепты Женевы-2018
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