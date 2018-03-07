Самые яркие концепты Женевы-2018

Какая выставка без россыпи «машин будущего»? При их создании практикуется разный подход: от самого практичного, если до постановки на конвейер остается несколько месяцев, до ничем не ограниченного полета фантазии.

Volkswagen I.D. Vizzion — четвертый в линейке электрических концептов I.D. Ставить их на конвейер немцы собираются с 2020 года, но конкретно этот седан заглядывает еще лет на десять вперед. Внутри у него нет не только каких-либо органов управления, но даже дисплеев! Чтобы управлять и общаться с машиной, нужно надеть специальные очки, через которые видны трехмерные голограммы. А автопилот сам отвезет вас, куда скажете.

Renault EZ-GO — это маршрутка или каршеринговый автомобиль будущего в представлении французов. В нем тоже не предусмотрено никаких педалей и кнопок. Зачем они беспилотнику? Если честно, нам такое будущее машин не нравится — ни внешне, ни по концепции. Да и в глазах продвинутых европейцев радости почему-то тоже не видать.

В 2021 году британский Aston Martin собирается запустить первый в мире премиальный суббренд электромобилей Lagonda. Как мог бы выглядеть такой автомобиль, показывает привезенный в Женеву концепт. Огромные дверные проемы реализованы за счет чрезвычайно жесткого пола, в который встроены аккумуляторы. На них машина проезжает до 640 км без подзарядки. Любопытно сочетание в отделке салона традиционных материалов автомобилей высшего класса с современными — карбоном и керамикой.

Очередной прототип для выставки ателье Pininfarina подготовило в партнерстве с фирмой Hybrid Kinetic Group из Гонконга (кстати, уже не в первый раз). Четыре электромотора совместными усилиями выдают более 800 л.с. Небольшой турбогенератор заряжает блок аккумуляторов прямо на ходу. Характеристики заявлены фантастические: почти тысячекилометровая автономность и 2,9 секунды от нуля до сотни.

Hyundai Le Fil Rouge стал одним из немногих сюрпризов выставки: производитель его заранее не анонсировал. Его название переводится как «путеводная нить». У него одна задача — показать новое направление дизайна. Черты женевского прототипа можно будет увидеть на всех будущих серийных Hyundai. Так что, приобщатся к нему даже покупатели Солярисов.

Мы надеялись увидеть в Женеве серийное купе BMW 8-й серии, а нам показали прототип BMW M8 Gran Coupe. И до выставки не было секретом, что в семействе возрожденной «восьмерки» появится и заряженная «эмка», и кабриолет с четырехдверным купе. Больше хотелось узнать о технике, но пока баварцы старательно отмалчиваются. Полагаем, что под капотом BMW M8 будет не меньше 600–620 «лошадей».

Два с половиной года назад во Франкфурте показали электрический концепт Porsche Mission E. Теперь он приподнялся над землей и обернулся универсалом Mission E Cross Turismo. С его помощью компания из Штутгарта напоминает, что уже со следующего года начнет выпускать электромобили с большим запасом хода. Но интересен и другой момент: не собирается ли Porsche сделать из пятидверки Panamera Sport Turismo кроссовер?

Skoda Vision X — это, пожалуй, самый «земной» концепт автосалона. Через годик-другой он станет серийным, причем его клон в обширной гамме группы Volkswagen уже есть, зовут его Seat Arona. Пока чехи не вывели на российский рынок даже Karoq, так что рассуждения о перспективах Vision X у нас весьма преждевременны. Но при условии локализации он мог бы стать отличной альтернативой Hyundai Creta.

Вместе с BMW огорчила и Toyota. Серийной Супры еще нет, а есть лишь прототип в гоночной ливрее. Если невтерпеж, можете проявить фантазию и освободить купе от всей «мишуры». В товарном исполнении оно должно получить рядную «турбошестерку» отдачей около 340 л.с., 8-ступенчатый автомат и задний привод. Кстати, на той же платформе построен и новый BMW Z4, также пока представленный миру только в виде концепта.

SsangYong e-SIV намекает на следующее поколение кроссовера Korando (в России — Actyon). Он же станет первым серийным электромобилем корейского бренда. Его предполагаемые характеристики — около 190 л.с. и 450 км автономного хода. Actyon давно нуждается в замене, только вот российский рынок марка SsangYong фактически забросила. Увидим ли мы новинку?

Subaru представила уже шестой по счету концепт под именем Viziv. На сей раз им стал универсал Tourer. Напрягаться японцы не стали: ни интерьера, ни технических деталей. Полагаем, что намекает он на будущий серийный Levorg, то есть Импрезу-универсал, которая у нас не продается.

Хонде хвалиться нечем, так что на ее стенде были сплошь прошлогодние концепты: хэтчбек Urban EV, купе Sports EV и электрический малыш NeuV (на фото). Характерные особенности последнего — плоская по факту, но трехмерная на вид оптика и огромный планшет-приборная панель во всю ширину салона.

По мере развития беспилотных технологий на выставках все чаще показывают «тяни-толкаи» без водительского места и с компоновкой салона, как в железнодорожном купе. Причем поделок таких великое множество, хотя реально внедрить недешевые и сложные технологии в серию по силам далеко не всем.

Европейская дизайн-студия Hyundai совместно со студентами европейского Института дизайна (IED) построила концепт Kite. Он представляет собой электрический багги. Каковы характеристики силовой установки, не сообщается. Забавную машинку показали на скромном стенде, хотя и расположенном по центру выставки. А жаль: она бы не потерялась и в основной экспозиции Hyundai.

Чтобы вы не думали, что на крупнейших мотор-шоу показывают сплошь красоту неземную, вот вам напоследок уродец из залов Женевского Palexpo. Его колесная формула 4х4+2 подразумевает наличие двух колес-ленивцев, помогающих преодолевать изломы рельефа.

Фото: ЗаРулем.рф, DPA/TASS

Вся информация о новинках Женевского автосалона-2018 — в нашем спецпроекте, где вы найдете полный список всех премьер Женевы.