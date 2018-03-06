Пятый элемент: представлен новый компактный кроссовер SsangYong

Паркетник e-SIV уже пятый по счету электрический концепт фирмы SsangYong начиная с 2010 года. Когда же, наконец, появится серийная модель? Судя по всему, совсем скоро — рискнем предположить, что через год, когда на мировой рынок выйдут и основные конкуренты, например марки Skoda. Подробности о корейской новинке читайте и смотрите в нашей галерее.
- Серийный SsangYong e-SIV гипотетически может прийти на смену компактному кроссоверу Actyon, который выпускается с 2010 года.
- В марте прошлого года фирма SsangYong представила рамный внедорожник Rexton нового поколения и концерткар XAVL, который в будущем превратится в серийную замену модели Korando.
Фото: SsangYong
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