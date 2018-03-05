I.D. Vizzion: грезы о Phaeton будущего

Фольксвагенцы, показавшие концепт на традиционном мероприятии, предшествующем первому дню работы автосалона в Женеве, называют I.D. Vizzion «автомобилем новой эры». Причем немцы даже предлагают отказаться от самого понятия «автомобиль», считая концепт мобильным жилым пространством.
В I.D. Vizzion собраны все перспективные технологии, которые станут серийными после 2025 года. Это и автономность наиболее высокого уровня, и искусственный интеллект, и дополненная реальность, и возможность управления транспортным средством чуть ли не силой мысли.
Своей основной задачей в Volkswagen считают доведение автономности транспортных средств до самого высокого, пятого уровня, когда искусственный интеллект полностью возьмет на себя управление вне зависимости от дорожных условий, неожиданных ситуаций и непредсказуемых инцидентов. Это должно сделать дороги полностью безопасными. Ну а человек? Человек будет использовать автомобиль в качестве средства передвижения и должен иметь возможность расслабиться во время поездки, заняться своими делами и просто отдохнуть.
Концепт построен на новой платформе, созданной для электромобилей. В Volkswagen не раскрывают всех подробностей о ней, но, судя по всему, платформа отличается от MEB, на которой построены остальные модели I.D., что с 2020 года постепенно будут выходить на рынок.
У I.D. Vizzion два электромотора: спереди — 75 кВт, сзади — 150 кВт. Их суммарная мощность — 225 кВт (306 л.с.). Блок батарей емкостью 111 киловатт-часов расположен в полу, что обеспечивает машине низкий центр тяжести. Фольксвагеновцы говорят, что на одной зарядке Vizzion способен проехать 665 километров.
Машина получилась довольно крупной: длина Vizzion равна 5163 мм, всего на 16 мм меньше, чем у Volkswagen Phaeton, а по колесной базе (3100 мм) концепт даже опережает прежнего флагмана. Объяснятся это просто: передние колеса удалось максимально сдвинуть вперед, ведь двигателя под капотом у электромобиля нет. Все высвободившееся пространство отдано под салон.
Шеф-дизайнер марки Клаус Бишофф говорит, что вместе со своей командой пытался создать представительский седан, который бы не был похож ни на один другой. Дорогие автомобили обычно отличает обилие хрома в оформлении. Бишофф заменил его светодиодами, которые светят ослепительно белым. Кроме того, на I.D. Vizzion дебютировали матричные фары нового поколения HD-Matrix с 8000 ярких световых пикселей. Volkswagen обещает уже через несколько лет оснастить ими топовые модели. А еще на Vizzion используется «интеллектуальный свет», в компании его так и называют — IQ light. Он может проецировать на дорогу картинку, например «нарисовать» светом пешеходный переход. Такое решение мы уже видели на концепте Mercedes-Benz F015 еще в 2015 году.
Кстати, доступ в салон I.D. Vizzion, точно так же, как и на мерседесовском концепте, осуществляется через распашные двери. Благодаря отсутствию центральных стоек тут очень просторно. Но в Вольфсбурге решили не делать из салона кают-компанию, дескать, пообщаться можно и в беспилотных шатлах Volkswagen Sedric.
Обычно статус представительского автомобиля предполагает, что в нем будет один пассажир, но в Volkswagen проявили неожиданный консерватизм: I.D. Vizzion готов предоставить комфорт высшего класса сразу четверым.
Сиденья больше похожи на кресла из хайтековской гостиной или лобби современного отеля. Широкие, в которых тело буквально утопает. Так как I.D. Vizzion полностью автономное транспортное средство, то и никаких органов управления в салоне нет. Вообще. Единственное, что здесь можно покрутить, — это круглый регулятор на центральном тоннеле. Немцы говорят, что люди привыкли так регулировать громкость аудиосистемы, потому и оставили его. С его же помощью можно принудительно остановить автомобили или задать направление движения электромобиля.
Управлять же функциями автомобиля предлагается с помощью технологии HoloLens, разработанной компанией Microsoft. Это очки дополненной реальности, которые, по сути, представляют собой компьютер с голографическим чипом. Они способны создавать виртуальную картинку на реальном фоне и позволяют пользователю взаимодействовать с ней. В I.D. Vizzion перед пользователем рисуется круговая голограмма, с помощью которой можно и настраивать автомобиль под себя, и создавать виртуальные экраны, меню, да что угодно. Впрочем, пока эта технология находится в опытной разработке: например, купить HoloLens в отличие от огромного количества шлемов виртуальной реальности нельзя, а используются они, например, в промышленности и проектировании.
В Volkswagen не говорят «будущее уже сегодня» и не обещают воплотить все идеи, заложенные в I.D. Vizzion, в серийных автомобилях в ближайшие годы. Этим концептом компания приоткрывает дверь, в которую можно заглянуть и увидеть транспортную систему будущего. Такой, какой ее видят в Volkswagen.
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Фото: Volkswagen
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