I.D. Vizzion: грезы о Phaeton будущего

На автосалон в Женеву Volkswagen привез последний концепт электрического суббренда I.D. Машина, которая получила имя Vizzion, призвана показать, каким должен стать премиальный представительский автомобиль через десятилетия.

I.D. Vizzion

Фольксвагенцы, показавшие концепт на традиционном мероприятии, предшествующем первому дню работы автосалона в Женеве, называют I.D. Vizzion «автомобилем новой эры». Причем немцы даже предлагают отказаться от самого понятия «автомобиль», считая концепт мобильным жилым пространством.

В I.D. Vizzion собраны все перспективные технологии, которые станут серийными после 2025 года. Это и автономность наиболее высокого уровня, и искусственный интеллект, и дополненная реальность, и возможность управления транспортным средством чуть ли не силой мысли.

I.D. Vizzion

Своей основной задачей в Volkswagen считают доведение автономности транспортных средств до самого высокого, пятого уровня, когда искусственный интеллект полностью возьмет на себя управление вне зависимости от дорожных условий, неожиданных ситуаций и непредсказуемых инцидентов. Это должно сделать дороги полностью безопасными. Ну а человек? Человек будет использовать автомобиль в качестве средства передвижения и должен иметь возможность расслабиться во время поездки, заняться своими делами и просто отдохнуть.

I.D. Vizzion

Концепт построен на новой платформе, созданной для электромобилей. В Volkswagen не раскрывают всех подробностей о ней, но, судя по всему, платформа отличается от MEB, на которой построены остальные модели I.D., что с 2020 года постепенно будут выходить на рынок.

У I.D. Vizzion два электромотора: спереди — 75 кВт, сзади — 150 кВт. Их суммарная мощность — 225 кВт (306 л.с.). Блок батарей емкостью 111 киловатт-часов расположен в полу, что обеспечивает машине низкий центр тяжести. Фольксвагеновцы говорят, что на одной зарядке Vizzion способен проехать 665 километров.

I.D. Vizzion

Машина получилась довольно крупной: длина Vizzion равна 5163 мм, всего на 16 мм меньше, чем у Volkswagen Phaeton, а по колесной базе (3100 мм) концепт даже опережает прежнего флагмана. Объяснятся это просто: передние колеса удалось максимально сдвинуть вперед, ведь двигателя под капотом у электромобиля нет. Все высвободившееся пространство отдано под салон.

Шеф-дизайнер марки Клаус Бишофф говорит, что вместе со своей командой пытался создать представительский седан, который бы не был похож ни на один другой. Дорогие автомобили обычно отличает обилие хрома в оформлении. Бишофф заменил его светодиодами, которые светят ослепительно белым. Кроме того, на I.D. Vizzion дебютировали матричные фары нового поколения HD-Matrix с 8000 ярких световых пикселей. Volkswagen обещает уже через несколько лет оснастить ими топовые модели. А еще на Vizzion используется «интеллектуальный свет», в компании его так и называют — IQ light. Он может проецировать на дорогу картинку, например «нарисовать» светом пешеходный переход. Такое решение мы уже видели на концепте Mercedes-Benz F015 еще в 2015 году.

I.D. Vizzion

Кстати, доступ в салон I.D. Vizzion, точно так же, как и на мерседесовском концепте, осуществляется через распашные двери. Благодаря отсутствию центральных стоек тут очень просторно. Но в Вольфсбурге решили не делать из салона кают-компанию, дескать, пообщаться можно и в беспилотных шатлах Volkswagen Sedric.

Обычно статус представительского автомобиля предполагает, что в нем будет один пассажир, но в Volkswagen проявили неожиданный консерватизм: I.D. Vizzion готов предоставить комфорт высшего класса сразу четверым.

I.D. Vizzion

Сиденья больше похожи на кресла из хайтековской гостиной или лобби современного отеля. Широкие, в которых тело буквально утопает. Так как I.D. Vizzion полностью автономное транспортное средство, то и никаких органов управления в салоне нет. Вообще. Единственное, что здесь можно покрутить, — это круглый регулятор на центральном тоннеле. Немцы говорят, что люди привыкли так регулировать громкость аудиосистемы, потому и оставили его. С его же помощью можно принудительно остановить автомобили или задать направление движения электромобиля.

I.D. Vizzion

Управлять же функциями автомобиля предлагается с помощью технологии HoloLens, разработанной компанией Microsoft. Это очки дополненной реальности, которые, по сути, представляют собой компьютер с голографическим чипом. Они способны создавать виртуальную картинку на реальном фоне и позволяют пользователю взаимодействовать с ней. В I.D. Vizzion перед пользователем рисуется круговая голограмма, с помощью которой можно и настраивать автомобиль под себя, и создавать виртуальные экраны, меню, да что угодно. Впрочем, пока эта технология находится в опытной разработке: например, купить HoloLens в отличие от огромного количества шлемов виртуальной реальности нельзя, а используются они, например, в промышленности и проектировании.

I.D. Vizzion

В Volkswagen не говорят «будущее уже сегодня» и не обещают воплотить все идеи, заложенные в I.D. Vizzion, в серийных автомобилях в ближайшие годы. Этим концептом компания приоткрывает дверь, в которую можно заглянуть и увидеть транспортную систему будущего. Такой, какой ее видят в Volkswagen.

Посмотрите, какие премьеры автосалона в Женеве мы ждем с нетерпением.

На Московском международном автосалоне (ММАС) в августе этого года у Volkswagen не будет привычного стенда. Вместо него компания решила развернуть «инновационную площадку».

Фото: Volkswagen